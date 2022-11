El fanatismo puede llevar a algunas personas a hacer cosas impensadas con tal de alentar al equipo de sus amores, y el caso de Lucas Villarroel parece ser un ejemplo perfecto de ello.

Oriundo de Trelew, en la provincia de Chubut, este joven viajó a Qatar con un solo objetivo: alentar a su selección en la Copa del Mundo desde el mismo país árabe, a pesar de su limitado presupuesto.

Como llegó al lugar con solo mil euros en el bolsillo, Lucas duerme en una carpa, pide comida en restaurantes y bebe agua de una fuente pública. Para él, poco importan las comodidades, ya que planea acompañar a la Albiceleste hasta las últimas instancias.

Recorrió 24 mil kilómetros en un mes y medio, en una travesía que incluyó paradas en Lima, Madrid, Barcelona, París, Turquía y finalmente Qatar.

Foto: @elpelucanosabee / Instagram

“El 1 de agosto ya estaba en España; me vine temprano porque no tenía entradas, perdí tres vuelos y así estamos, low cost”, dijo el fanático en conversación con el medio TyC Sports.

“Acá llegué con mil euros. Estuve tres días sin dormir porque me echaban. Pedí comida, hospedaje, acá hay fuentes de agua. Quiero aguantar hasta el final para ver si puedo conseguir un ticket para la final. Hay que hacer esfuerzo porque la recompensa va a ser linda. Comer es barato, pero el tema del hospedaje sale caro”, explicó.

“Vendí la camioneta de mi abuelo, no me importaba nada”

Para no tener problemas con la policía, Lucas descansa algunas horas y luego se traslada a cualquier negocio local en donde puede cargar su teléfono.

“Agarro, descanso una o dos horas, después me voy a los shoppings o las casas de comida de 24 horas para cargar el celular o tener internet. Me voy moviendo para no llamar la atención. Para venir acá vendí una vieja camioneta de mi abuelo, ya no me importaba nada”, indicó.

El viaje de Lucas va más allá de estar presente en la cita mundialista, pues busca obtener la firma del delantero Julián Álvarez para un amigo suyo que está enfermo. “Le encontraron un tumor en la cabeza y no podía venirse al Mundial”, aseguró.

“Hace seis meses le escribo dos o tres mensajes a Julián Álvarez. Vamos a ver si se puede. Le mandaba fotos, lo arrobaba. Lo fui a ver cuando jugaron Manchester City-Barcelona, estuve ahí en la cancha. Mi amigo Ignacio está bien y todos los días le digo ‘esperame’”, añadió.

Cuándo empieza el Mundial Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre. El primer partido de la Copa del Mundo se jugará entre Qatar, el país anfitrión, y Ecuador en el estadio Al-Bayt, en la ciudad de Al Khor.