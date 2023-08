Lo que una vez fue motivo de hostigamiento y burla se ha convertido en fuente de éxito y empoderamiento para una joven de 20 años del Reino Unido. En el pasado, Natalie Barnes sufrió bullying por parte de sus compañeros de escuela debido a su afición por los videojuegos; sin embargo, ahora puede darse el lujo de vivir de esta actividad y genera hasta 7 mil libras (8900 dólares) al mes.

Durante varios años, la nacida en Manchester luchó para hacerse un nombre en la industria de los videojuegos y el streaming. Desde la comodidad de su habitación, empezó a transmitir sus partidas en Twitch y aplazó una oferta para estudiar derecho en la Universidad de Liverpool con tal de cumplir su sueño de ser una “gamer” profesional.

Con mucho esfuerzo, Barnes logró convertirse en la jugadora con más espectadores de Apex Legends en Europa. Asimismo, es la novena más popular en todo el mundo, señala el medio Manchester Evening News.

Su popularidad la llevó a ser invitada a participar en torneos y convenciones en Estados Unidos. Por ello, la joven aspira a mudarse a Austin, Texas, lugar conocido por ser cuna de la industria de los videojuegos.

“Estoy increíblemente orgullosa”, dijo Natalie en conversación con el medio citado. “Convertir algo que amas en un trabajo es asombroso. Hay millones de personas intentando hacer una carrera y yo lo logré. Tengo una comunidad de personas que me miran y me admiran a diario, no creo que nada supere eso”.

Alcanzó el éxito, a pesar de ser atacada durante su juventud

El viaje de la streamer no ha sido para nada sencillo. Comenzó a jugar desde que tiene 11 años y fue víctima de sexismo mientras trabajaba para hacerse un nombre en el mundo “gamer”.

“En la escuela oculté por completa que era una jugadora”, recordó. “Había un grupo de chicos que se reían de mí y me insultaban, diciendo que no estaba hecha para jugar, el típico ‘vuelve a la cocina’”.

“Fui acosada por personas específicas e hice todo lo que estaba a mi alcance para ocultárselo a todos”, agregó. “En la universidad, todavía no lo promocionaba, pero no lo negaba si alguien me encontraba. Empecé a admitirlo y la gente definitivamente lo aceptaba más. Pero incluso ahora, sigo lidiando con comentarios horribles”.

Sus ingresos provienen de las suscripciones de Twitch y por participar en torneos. Además, obtiene donaciones y posee acuerdos por patrocinio. Recientemente, firmó un contrato con el servicio de entrega Hello Fresh.

La británica espera mudarse a EEUU no solo para participar en torneos, sino también para estar más cerca de su novio llamado Zach Dennis.

“Todo el mundo es un jugador en los Estados Unidos, por lo que las marcas comerciales quieren ciudadanos estadounidenses y no quieren aventurarse en el Reino Unido, me pierdo mucho”, confesó.

“Me perdí un torneo de 100 mil dólares en el que habría obtenido buenos resultados sólo porque soy británica. América lo es todo, literalmente todo”, concluyó.