Un joven de 18 años pensó que se había desgarrado un músculo después de levantar pesas en el gimnasio y sentir un bulto en el pecho. Preocupado, programó una cita con su médico para descubrir el origen de su dolor.

Tomas Evans, oriundo de Denbighshire, Gales, se sometió a una serie de pruebas que consistieron en resonancias magnéticas, radiografías y una biopsia, las cuales terminaron confirmando que tenía una grave enfermedad.

El estudiante fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en etapa dos a mediados de julio, señaló el medio Manchester Evening News. Se trata de un tipo de cáncer poco común que afecta principalmente a personas de entre 20 y 40 años y que se desarrolla en el sistema linfático.

En el mes de septiembre, Tomas empezó la quimioterapia y, a mitad de su tratamiento, recibió la noticia de que sus escaneos habían salido limpios, por lo que podrá finalizar el proceso en febrero.

Tras lo sucedido, Evans, estudiante de instalación eléctrica, desea crear conciencia sobre la importancia de saber identificar el linfoma de Hodgkin a tiempo.

“Fue desgarrador”

“Pensé que ese bulto era solo una lesión en el gimnasio”, recordó. “Fui al gimnasio y dos días después me desperté con un gran bulto en el hombro y me estaba causando un dolor muy fuerte. El bulto era bastante grande y del tamaño de una manzana”.

“Pensé que solo había sido un músculo que se había salido de lugar o algo así y no lo era, tenía que ver con el linfoma. [El diagnóstico] es un momento extraño de describir porque realmente no me golpeó de inmediato, fue algo más tarde”, continuó.

“Cuando me dijeron por primera vez que había ‘algo allí’ fue un shock, pero cuando supe lo que realmente era, tuve un presentimiento”, agregó.

Por su parte, Rachael Tudor, madre de Tomas, dijo: “recibir la noticia de que tu hijo tiene una masa del tamaño de un puño en el pecho es algo que ningún padre quiere escuchar, fue desgarrador. Fue directo a hacerse análisis de sangre y una biopsia para ver qué era exactamente y nos enfrentamos con linfoma no Hodgkin o cáncer testicular”.

“Llegamos a casa y lloramos durante las dos semanas enteras esperando los resultados de la prueba. Fueron las dos semanas más horribles de nuestras vidas, ya que la ansiedad paralizante de lo que enfrentábamos era horrible”, indicó.

Afortunadamente, la enfermedad fue detectada en una etapa temprana y pudo ser tratada con éxito. Ahora, Tomas espera irse de viaje con su novia una vez que finalice su tratamiento.

“Va por buen camino y le está yendo bien. Estamos muy orgullosos de él y de cómo se las arregló”, concluyó Rachel.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

El linfoma no Hodgkin (también conocido simplemente como linfoma o NHL, por sus siglas en inglés) es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo, señala el portal cancer.org.

Linfoma no Hodgkin es un término que se utiliza para muchos tipos de linfoma que todos comparten las mismas características. Hay otro tipo principal de linfoma, denominado linfoma de Hodgkin, que es tratado de manera diferente.

Por lo general, comienza en los ganglios linfáticos u otro tejido linfático, pero a veces puede afectar a la piel.