Las historias de niñas y jovencitas que viven en un ambiente común, pero con el paso de los años se transforman en princesas se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos tiempos, haciendo que la vida de la realeza siempre se encuentre en el foco de atención, sobre todo cuando se rompen las tradiciones familiares.

Nada tendría de malo que uno de los integrantes de la familia real se fije en una persona considerada común y corriente, ya que estaría dando prioridad a sus sentimientos sobre la posición que ocupa.

Sin embargo, hay algunos que fijan su mirada en gente que no es del agrado para su entorno, no por ser considerada inferior, sino por el pasado que tiene. Uno de esos casos es el de la princesa Sofía de Suecia.

A continuación, te contamos la vida de este personaje y las duras críticas que tuvo que enfrentar por todo lo que hizo para sobrevivir desde que era una muy joven.

Sofía, antes de ser princesa, trabajó en varios campos para poder costear sus gastos una vez que decidió independizarse de sus padres (Foto: Instagram Sofía Princesa de Suecia)

UNA VIDA COMÚN DE NIÑA

Sofia Kristina Hellqvist nació el 6 de diciembre de 1984 en el Hospital de Danderyd en Estocolmo, Suecia. Su padre, un asesor de empleo, y su madre, directora de marketing, trabajaron muy duro para sacar adelante a sus tres hijos, siendo ella la segunda de tres hermanas.

Sus primeros años de vida los pasó en Täby, una comuna de Estocolmo, pero al cumplir seis años, su familia se traslada a Älvdalen, un pueblo donde se habla un antiguo dialecto llamado Elfdalian, el cual es conocido como el idioma de los vikingos de los bosques.

Es así que vivió rodeada de montañas, siendo uno de sus deportes favoritos el esquí. Cuando era adolescente mostró interés por el arte y estudió en el Vansbro Education Centre, especializado en música, donde aprendió a tocar piano. Además, le apasionada la danza.

La princesa Sofía de Suecia cuando era muy joven (Foto: Instagram Sofía Princesa de Suecia)

SE INDEPENDIZA Y POSA EN REVISTAS MASCULINAS

Una vez que cumplió la mayoría de edad, Sofía se mudó a Estocolmo, donde comenzó a trabajar como modelo, camarera, dependienta en una tienda de deportes y en una fábrica de plásticos.

Llegó a aparecer en la portada de la revista sueca masculina Slitz cuando tenía 20 años. En ella posaba semidesnuda con una boa que enroscaba su cuello. Foto que le sirvió para ser elegida Miss Slitz 2004.

Esto le sirvió para integrar el reality “Paradise Hotel”, en el que varios solteros eran encerrados en un hotel de lujo para encontrar el amor. Durante su participación, discutió con varios de sus compañeros haciendo que tenga popularidad. Aunque llegó a ser finalista, no ganó el programa.

Una de las fotos que le tomaron a Sofía para la revista sueca Slitz (Foto: Revista Slitz)

STRIPPER E INGRESO FUGAZ A LA INDUSTRIA PORNOGRÁFICA

Sofía Kristina Hellqvist se mudó en 2005 a Nueva York, donde comenzó a estudiar Contabilidad en el New York Institute of English and Business. Como tenía muchos gastos decidió trabajar como camarera y profesora de yoga.

En esta etapa de su vida trabajó como stripper en varios clubes nocturnos, pero todo dio un giro radical cuando conoció en La Gran Manzana a la famosa actriz porno Jenna Jameson, con quien grabó algunas escenas en Los Ángeles.

Sin embargo, ella sintió que su destino no estaba en la industria de la pornografía, por lo que decidió regresar a Suecia.

La foto de la portada de la revista masculina sueca Slitz (Foto: Revista Slitz)

CONOCE A SU PRÍNCIPE AZUL

Ya instalada en Estocolmo, Sofía se reunió con unos amigos en un restaurante, lugar donde también se encontraba el príncipe Carlos Felipe, quien también estaba con sus amistades.

Ella lo conoció por unos amigos en común y a mitad de la noche, tras la cena, ambos grupos se reunieron, según publicó Vanity Fair. Desde ese momento, cupido flechó sus corazones y se enamoraron perdidamente, haciendo que sus vidas cambien para siempre.

Tras conocer al príncipe, ella optó por mejorar su imagen: entre septiembre y octubre de 2009 viajó por Ghana e hizo trabajos voluntarios, ayudando a construir un centro para la mujer; y desde 2010 pasó la mayor parte de su tiempo en Langa, Sudáfrica, con la organización Project Playground, un centro para niños huérfanos y víctimas de abusos, creado por ella misma y su amiga Frida Vesterberg.

Los príncipes de Suecia: Carlos Felipe y Sofía lucen muy enamorados (Foto: Instagram Sofía Princesa de Suecia)

OFICIALIZAN SU ROMANCE

En agosto de 2010, la portavoz de la Casa Real, Nina Eldh, confirmó la relación entre Sofía Hellqvist y el príncipe Carlos Felipe, duque de Värmland, en un comunicado difundido por el palacio.

En abril de 2011 la pareja se trasladó a un inmueble privado en Djurgården, Suecia. En junio del mismo año, se confirmó que convivían.

El 27 de junio de 2014 anunciaron su compromiso matrimonial para el verano de 2015. La noticia hizo que los medios criticaran a la futura esposa del príncipe por su pasado como stripper. Esto hizo que Carlos Felipe saliera a defenderla y asegurar que su familia siempre había aceptado a su prometida y que la recibió con los brazos abiertos.

El príncipe Carlos Felipe, ante los cuestionamientos a su pareja, salió a defenderla de todos los que criticaban su pasado (Foto: AFP)

MATRIMONIO REAL

La boda fue celebrada el 13 de junio de 2015 en la capilla del Palacio Real de Estocolmo. Sofía llevó un vestido diseñado por la sueca Ida Sjöstedt y utilizó una diadema que le regalaron los reyes. Por su parte, Carlos Felipe diseñó los anillos de compromiso y la alianza para su amada.

La fiesta también tuvo lugar dentro del Palacio, en el salón Vita Havet. Y aunque fue como en los cuentos de princesas por el carruaje tirado de caballos, la celebración tuvo varios toques modernos.

Ellos bailaron la canción El vals de Sofía, escrito por Pelle Arhio, que en realidad había compuesto para otra Sofía que se había casado en 2012. “Amada, el año difícil ha pasado; amada, has superado la prueba”, decían las letras. El matrimonio costó 650.000 euros.

La felicidad de los recién casados: los príncipes de Suecia (Foto: AFP)

SU FAMILIA

Los príncipes Sofía y Carlos Felipe tienen dos hijos. El 19 de abril de 2016 nació su primer hijo Alexander Erik Hubertus Bertil, quien ostenta el título de duque de Södermanland, y el 31 de agosto de 2017 llegó al mundo Gabriel Carl Walther, duque de Dalecarlia.

Los menores ocupan el quinto y sexto puesto en la línea de sucesión al trono sueco.

Los dos hijos de los príncipes de Suecia disfrutando de un hermoso día (Foto: Instagram Sofía Princesa de Suecia)

CAUSAS BENÉFICAS

Ella creó junto a su esposo la Fundación Príncipe Carlos Felipe y Princesa Sofía para combatir y erradicar el cyberbullying entre niños y jóvenes.

Debido a la pandemia a causa del COVID-19, tomó un curso intensivo de enfermería básica para atender a pacientes ingresados en el Sophiahemmet Hospital, un centro médico privado de Estocolmo patrocinado por su suegra, la reina Silvia.

Aunque no fue destinada a la zona donde se atendían pacientes con coronavirus, cumplió los roles de una enfermera, asistiendo a los familiares de los pacientes, ayudando a desinfectar material sanitario, tareas administrativas y hasta cocinar.

