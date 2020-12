“Todo por mi hija” es una telenovela turca que se ha ganado el corazón de la audiencia no sólo por la trama, que narra la historia de Oyku, una niña de ocho años que padece una extraña enfermedad y que se encuentra bajo el cuidado de su tía, quien al enterarse del mal de la menor decide abandonarla y sólo le deja una carta con la dirección de su padre, al que nunca conoció y es un estafador; sino también por la interpretación de la menor a cargo de la actriz infantil Beren Gokyildiz.

Si bien, su papel ha cautivado en todos los países donde ha llegado; en América Latina, la voz de la pequeña ha sido doblada y llega a ser inconfundible, tanto así que cuando la gente escucha a la persona que hace de la protagonista en español, todos voltean a mirarla.

Camila Herrera, una actriz de doblaje de 30 años, es quien da su voz en español a Beren en “Kizim”. “[Cuando hablo] muchas veces la gente me mira instantáneamente y me saluda: ‘Oh tú eres Oyku, lo haces super bien, me haces llorar’”, señaló a People en español la chilena. Al tiempo de reconocer que es un poco tímida, pero agradece el cariño de todos.

El llanto de Oykur en las escenas más fuertes conmueve al público (Foto: Telemundo)

CAMILA HERRERA, UN SÍMBOLO DE VIDA

Pero la actriz que da su voz en español a Oyku no sólo se ha ganado la admiración de los televidentes por su magnífica interpretación, sino porque es un ejemplo de vida, pues pese a padecer osteogénesis imperfecta, un trastorno hereditario caracterizado por huesos frágiles que se fracturan fácilmente, ella demostró que nada le impide salir adelante y lograr sus sueños.

“Como yo tengo osteogénesis imperfecta desde que nací, creo que mi infancia también fue un poco parecida a la de Oyku entre hospitales, entre ser niña y ser grande y también querer decidir por ti. Entonces me gustaba mucho esa faceta del personaje que exigía también su derecho de niña de saber y de estar presente en las decisiones”, manifestó.

Por tal motivo, se ha convertido en una activista por la discapacidad en su país, buscando que las personas de su condición o cualquier otro mal tengan visibilidad, sean apoyadas y tratadas con igualdad. “Que ahora ustedes me entrevisten por mi trabajo y no sólo porque tengo discapacidad creo que eso es lo que busco yo lograr en la sociedad”.

Ella es comunicadora audiovisual, tiene una productora, es actriz de doblaje y vicepresidenta de la Fundación de Osteogénesis Imperfecta Chile, además de impartir charlas motivacionales. “Mi misión es apoyar a otros niños y a otras familias de personas con mi misma enfermedad, de que no crezcan tampoco encerrados (…). Muchas veces, la gente me dice ‘enséñame a ser valiente’. Y creo que ser valiente no es algo que uno elige ni aprende, sino que las circunstancias de la vida te llevan a serlo. Tú eres valiente por obligación o para lograr tus sueños”.

La joven de 30 años es activista en Chile y ayuda a las personas con discapacidad.(Foto: Camila Herrera / Instagram)

TAMBIÉN DOBLÓ LA VOZ DE BEREN EN “MADRE”

Pero no es la primera vez que Camila Herrera dobla la voz de Beren Gokyildiz. “En la teleserie anterior, ‘Madre’, la niña era mucho más pequeñita, entonces su voz era también más pequeñita y ya en ‘Todo por mi hija’ era una niña un poco más grande que se notaba en su actitud, así que tenía que demostrarse que su voz también había crecido”, contó a People en español.

“Lo que más me gustó de interpretar a Oyku es que mantiene, a pesar de que es una historia triste y un poco trágica, esta inocencia de los niños y siento que es una esencia que deberíamos todos los adultos seguir manteniendo”, indicó la actriz.

Asimismo, contó que comenzó en el doblaje desde niña. “Yo comencé solamente haciendo el doblaje de canciones. Mi primer doblaje fue una canción de una película de Navidad y desde ahí me comenzaron a llamar para cantar. Cuando hacía estas canciones yo todavía estaba estudiando en el colegio”.

La chilena de 30 años tiene una productora. (Foto: Cortesía de Camila Herrera para People en español)

