Un veterinario del Reino Unido ha compartido cinco opiniones sobre la tenencia de mascotas que podrían no ser populares entre la mayoría de personas. El creador de contenido, conocido como Ben The Vet (@ben.the.vet), difundió esta lista a través de un video subido a TikTok, donde cuenta con una audiencia de más de 200 mil seguidores interesados en seguir sus consejos y enseñanzas. En el clip, el profesional ofrece puntos de vista fundamentados en su experiencia profesional, compartiendo información necesaria que ayude a comprender mejor cómo cuidar adecuadamente a un animal.

Ben aborda directamente sus puntos de vista, comenzando por su desaprobación de alimentar a las mascotas con carne cruda, argumentando que representa un riesgo de salud innecesario, especialmente para aquellos con niños pequeños o personas inmunodeprimidas en casa.

“Si su perro come carne cruda, recibirá jugo de carne cruda dentro y alrededor de su boca, que contiene bacterias, lo que podría propagarlas por toda su casa y en su cara cuando lo lama”, explicó.

“Si tienes niños pequeños o alguien inmunodeprimido en tu casa, no corras el riesgo de enfermarlos”, añadió.

Su segunda opinión puede resultar controvertida para algunos, ya que Ben expresó su disgusto por aquellos que se refieren a sí mismos como “padres de mascotas”, sugiriendo que deberíamos considerar a nuestras mascotas como miembros de la familia, pero no necesariamente como hijos.

“Me dan ganas de vomitar un poquito. Creo que deberíamos considerar a nuestros perros como parte de la familia. Pero tú no eres su padre y ellos no son tu hijo. Lo siento, pero me da un poco de asco; seguro que no soy el único”, señaló.

Los gatos son naturalmente solitarios, por lo que está bien que vivan solos

Su tercer punto se centra en los propietarios de gatos, indicando que los felinos son naturalmente solitarios y que la introducción de nuevos mininos en el hogar puede ser estresante y potencialmente perjudicial para su salud.

“Algunos gatos básicamente odian a otros gatos. El estrés resultante, además de resultar desagradable para el gato, puede provocar algunos problemas de salud como cistitis y obstrucciones urinarias”, explicó.

En cuanto a su cuarta opinión, Ben desaconseja adoptar perros callejeros del extranjero debido a posibles problemas de temperamento y riesgos de salud asociados con la importación de infecciones exóticas.

“Si quieres ayudar, puede que sea mejor simplemente hacer una donación a una organización benéfica que ayude a estos perros en su país de origen”, comentó.

Por último, el veterinario aborda la cuestión del cuidado dental de los perros, recomendando el cepillado de dientes sobre el uso de palitos dentales.

“Se supone que los palos están clínicamente probados, por lo que presumiblemente hacen algo, pero creo que muchos perros prácticamente los inhalan. Y engordan mucho”, aseguró.

“Creo que hacen que la gente sienta que están haciendo algo proactivo, pero no creo que sean tan buenos. De nuevo, solo mi opinión”, concluyó.

