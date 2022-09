Ben es un veterinario de Reino Unido que ha dejado impactadas a varias personas por su sinceridad. Y es que en un video que publicó en su cuenta de TikTok (@ben.the.vet) reveló qué razas de perro jamás tendría. Lee esta nota para enterarte de todo.

El primer can en su lista es el chow chow, que si bien muchos consideran que es lindo, el experto en animales dejó en claro que su forma de ser no es algo que le agrade bastante. “Ahora seguro, hay algunos buenos. Pero me doy cuenta de que a menudo no tienen un temperamento muy agradable, pueden ser muy distantes y, a menudo, muy agresivos con los veterinarios, y es bastante difícil ponerles un bozal en la cara”, recalcó.

De acuerdo a The Sun, Ben además indicó que esta raza de perro suele presentar problemas de salud. “Y sus lenguas moradas también son un poco desconcertantes”, precisó. Luego habló sobre otro can: el Cavalier King Charles Spaniel.

“Son los perros más encantadores y si tuviera que elegir una raza de perro para mí, si no fuera por todos sus problemas de salud, probablemente sería el Cavvy”, dijo. “Pero tienen muchos problemas: casi todos tienen el mismo tipo de enfermedad cardíaca llamada enfermedad de la válvula mitral, lo que significa que pueden pasar sus últimos días tosiendo, balbuceando y luchando por respirar y finalmente morir de insuficiencia cardíaca”, agregó.

Ben tampoco tendría un perro salchicha. Y es que, siempre según la citada fuente, notó que uno de cada cuatro de ellos tiene problemas de espalda, que pueden llegan a provocar una parálisis. “Con frecuencia, esto significa que tienen que someterse a una cirugía de columna, que honestamente es una tarea enorme y puede llevar un período de recuperación muy largo”, aseveró.

Los perros de raza shar pei no quedaron fuera de su lista. “Incluso tienen una enfermedad que lleva su nombre llamada fiebre shar pei”, recalcó. “La mayoría de ellos son demasiado arrugados. Son tan arrugados que tienen los párpados metidos en su lugar para que el cabello no les roce los ojos. Siempre tienen problemas en la piel”, precisó, antes de añadir que “muchas veces tratan de arrancarle la cara a todo el personal”.

Finalmente, Ben habló sobre los perros de raza bulldog francés. “La sociedad ha normalizado el hecho de que estos perros resoplan, lo que significa que no pueden respirar muy bien”, indicó. Luego entafizó que algunos son propensos a una gran cantidad de problemas de salud.

“Problemas de columna, problemas de piel, problemas de ojos... El hecho de que la mitad de ellas tengan que tener una cesárea para dar a luz es un problema ético suficiente para que yo nunca quiera tener una. Para mí, personalmente, no es muy justo”, sentenció el veterinario en su video que ya circula en varias redes sociales. Muchos usuarios no salen de su asombro por los motivos que dio a conocer.

