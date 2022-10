En el 2000, Jenny Mitchel, una mujer de los Estados Unidos comenzó a utilizar químicos para alisar su cabello, pero 20 años después de esto, con 32 años a cuestas, le diagnosticaron cáncer de útero y ella asegura que contrajo este mal debido a estos productos, por lo que ha decidido demandar a las empresas que los comercializan, y su historia se ha vuelto tendencia en diversas redes sociales, generando un intenso debate con ideas contrapuestas.

Sin antecedentes de cáncer en su familia

Nuestra protagonista asegura no tener antecedentes familiares por esta mortal enfermedad, pero cuando le dieron el terrible diagnóstico tuvo que someterse a una histerectomía que tuvo la finalidad de extirparle el útero.

A Good Morning America, Mitchel relató: “no poder llevar a mis propios hijos ha sido lo más difícil con lo que he tenido que lidiar. Este es un sueño que siempre he querido”.

Video de Jenny Mitchell demandando a empresas que venden productos para alisar cabello

El estudio que sustenta su demanda

Tras analizar su situación, la mujer consiguió la asesoría del grupo de abogados de Ben Crump, quienes decidieron emprender una demanda a cinco fabricantes de productos para el alisado del cabello en los Estados Unidos, entre ellos la prestigiosa L’Oreal, cuya hipótesis es que estos fueron los causantes de su mal.

Y es que la demanda se hizo una semana después que el Journal of the National Cancer Institute publicara un estudio (financiado por los Nationals Institutes of Health) concluyera que las personas que empleen con regularidad productos para alisar el cabello tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de útero en relación a los que no, pero que esto no es del todo categórico.

Por eso, cuando Jenny Mitchell se enteró de esta investigación, confesó sentirse abrumada: “también pensé que, tal vez, esto podría ser una respuesta a mi diagnóstico”, así como agregar que usaba estos productos cuatro veces a la semana

Jenny Mitchell junto a su abogado Ben Crump. (Foto: GMA)

El “estigma social”

“Como mujer afroamericana, es normal social que tu cabello se vea de cierta manera. ‘No uses tu cabello natural porque se ve poco profesional’. Muchas mujeres lidian con eso en todo tipo de entornos. Espero ser la voz de millones de mujeres afroamericanas porque empezamos muy jóvenes con estos alisadores químicos en el cabello”, insistió.

Por su parte, Ben Crump espera que la demanda ayude a generar conciencia en el uso de estos productos químicos que pueden ser potencialmente peligrosos para la salud integral de quienes lo utilizan, añadiendo que esta decisión se toma por la poca información respecto a los impactos nocivos en la salud con el uso constante.

“Ahora que tenemos este conocimiento (el estudio antes mencionado), tenemos esta información, nos corresponde traerlos. Tenemos que hacer de esto una crisis de salud pública”, sentenció a Good Morning America.