Rachel Milless se encontraba con Asher, su hijo de 4 años y sus dos hermanos menores cuando, de pronto, comenzó a sentirse mal sufriendo un shock séptico temiendo lo peor, pero recibió la increíble como milagrosa asistencia de su pequeño que, de no ser por él, posiblemente, no estaría contando su fascinante historia que, de inmediato, se hizo viral.

Milless vive en Big Lake, Minnesota, Estados Unidos, y nos cuenta que todo esto sucedió en noviembre de 2022, mes en el que se encontraba luchando contra una fuerte gripe, por lo que decidió ir a emergencias, pero, antes de esto, preparó dejar a sus hijos en la casa de su hermana.

Pero, antes de concretar su viaje vino de forma súbita un terrible ataque de tos. A Good Morning America, confesó: “sentí que estaba respirando a través de una pajilla y fue aterrador y luego, eventualmente, simplemente, no sentía que estaba respirando bien”, contó la enfermera registrada quien agregó que sufre de asma, por lo que cuenta con un nebulizador casero en su hogar.

El agudo instinto de Asher

Mientras buscaba este objeto se desplomó a medio camino de la cocina, fue entonces cuando el pequeño Asher hizo su aparición: “él, instintivamente, trajo el nebulizador y lo enchufó y puso todos los medicamentos en él, me lo acercó a la cara y me dijo: ‘solo respira, mamá’, estuvo todo el tiempo conmigo”.

Rachel comentó que tanto ella como su esposo Tyler (radica en otro estado por cuestiones de trabajo) nunca le enseñaron al mayor de sus hijos a usar el nebulizador, de hecho, tampoco le mostraron los teléfonos que marcar en caso de una emergencia, pero al ver a su madre en problemas, cogió el smartphone y le dio la orden a Siri: “llama a papá”: “nunca se lo enseñamos, nunca lo guiamos”.

De inmediato, el celular hizo la llamada a Tyler, quien tras contestar alertó a la familia que vivía cerca y, de inmediato, se comunicaron con el 911 donde un policía estatal tuvo una conversación de adultos con Asher: “dijo: ‘mami necesita ayuda... está en el piso’ y luego solo fue cuestión de hacerle preguntas continuamente. Mi mayor lucha fue tratar de preguntarle si ella estaba respirando, pero no tan directamente con él porque no quería asustarlo”, comentó el esposo de Rachel.

La ayuda de papá

Tyler cuenta que le preguntó a su hijo si su mamita estaba hablando, a lo que el menor respondió con un categórico: “no, no lo está”, respuesta que repitió cuando quiso saber si su esposa se estaba moviendo, por lo que tan solo quedó cuestionar: “¿tiene los ojos abiertos?”, a lo que el niño de 4 años dijo: “sí, está parpadeando”.

Padre e hijo estuvieron conectados al teléfono hasta que llegaron los paramédicos. En todo ese momento, Asher también estuvo al pendiente de sus hermanos menores, al punto que los condujo a un área lejos de la cocina, les dio golosinas y juguetes para que se mantengan distraídos.

Steve Doran, jefe del alguacil del condado de Sherburne, dijo a Good Morning America sobre lo sucedido: “cuando nuestros oficiales llegaron allí, ella estaba en el suelo y tenía dificultad para respirar, su diagnóstico fue que estaba entrando en shock séptico por complicaciones a la influenza A”, además de añadir que los oficiales estuvieron muy sorprendidos de lidiar con un niño de 4 años.

El pequeño Asher de 4 años recibió un reconocimiento de la policía. (Foto: Sherburne County Sheriff's Office/Facebook)

Policía reconoce a Asher por su rápida acción

Rachel fue trasladada al hospital más cercano donde los médicos no dudaron en asegurarle que estaba viva gracias a su hijo: “dijeron que, si hubiera esperado más, habría estado muy enferma y no estaría viva hoy, así que se lo debo todo a este pequeño que es mi ángel guardián. Sin él, probablemente, no estaría aquí”.

Tras esta valiente acción, la Oficina del Sheriff del Condado de Sherburne otorgó un Premio Salvavidas a Asher, quien es la persona más joven en recibir esta distinción: “nuestra oficina quedó completamente impresionada de que un niño tan joven pudiera tomar las medidas que tomó ese día. Es increíble saber que alguien tan joven es capaz de eso”, comentó Doran.

Pero, no solo los policías están, principalmente, lo están sus padres: “simplemente, me sorprende porque es un niño salvaje de 4 años, está por todos lados todo el tiempo, pero en ese momento supo que mamá necesitaba ayuda y él necesitaba estar tranquilo”, sentenció Tyler.