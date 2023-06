Hace unos días, el martes 13 de mayo, Beatrice Peters celebró sus 100 años, pero lo hizo de una forma tan particular como especial al abrir una botella de su bebida favorita: la ginebra, la cual degustó mientras una tarjeta del rey Carlos III la miraba de cerca. Precisamente, la mujer ha revelado que este licor es su secreto para vivir tantos años y mantenerse lúcida.

La costurera oriunda de Blackpool, Reino Unido, asegura que dicho brebaje, contrario a las indicaciones de cualquier médico, es lo que garantizó su longevidad, y en su extenso recorrido por la vida ha visto pasar a 21 primeros ministros, cinco monarcas, fue testigo de la Segunda Guerra Mundial y sobreviviente a la pandemia del coronavirus.

Beatrice recibió su siglo de existencia en el hogar de ancianos The Old Vicarage, en Preston, portando una tiara y una insignia de cumpleaños: “creo que es ginebra, me gusta la ginebra, pero solo si tiene algo”, dijo al Lancashire Post.

Recuerdos más presentes que nunca

Sus recuerdos, pese a ser tantos, parecen recientes, pues extrae de su memoria, como si fuera ayer, cuando iba de vacaciones Irlanda con sus hijos Anthony y Vinnie, o la Feria del Caballo de Appledy en Cumbria de la mano de Vincent, su esposo quien murió en 1991.

“No me siento diferente por cumplir 100 años”, confesó a la vez de reconocer que fue bonito que el personal de la residencia organizara su cumpleaños: “mis huesos no están crujiendo todavía. Es una grata sorpresa haber hecho todo esto por mí. Hicieron una gran fiesta tan encantadora para mí”.

“Ahora ella es parte de mi familia”

“Es una dama notable que ha vivido muchas décadas y aún se las arregla para contar una o dos historias”, destacó sobre Beatrice la gerente de la residencia, Alison Walker, rescatando su buen humor, su gusto por escuchar música, además de su sonrisa encantadora.

Beatrice recibió sus 100 años en el hogar para ancianos en el que actualmente vive. (Foto: Lancashire Post)

Y no es la única que tiene una opinión cariñosa sobre la abuelita centenaria: “ella es muy divertida y nos hemos hecho amigos. Estoy muy orgulloso de participar en esta ocasión trascendental. Ella ahora es parte de mi familia”, sentenció Doreen Miller, asistente de cuidados.