Empezó a cortar cabello experimentando con su hermano y ahora, cientos de personas le envían mensajes directos por TikTok, YouTube, Instagram y Twitter para pedirle una cita. Esta es la inspiradora historia de éxito de Dami Lare Sulola, un barbero que se ha convertido en una especie de celebridad gracias a su enorme popularidad en redes sociales.

Con millones de seguidores a lo largo de todas sus plataformas, Sulola –mejor conocido como Doc Dami– recibe a menudo solicitudes de clientes potenciales de Calgary, ciudad de Canadá en la que actualmente reside, hasta de ciudades más alejadas como Atlanta y Los Ángeles, en Estados Unidos, o de países del “otro lado del charco” como Reino Unido.

De acuerdo al portal cbc.ca, el joven barbero es selectivo con su clientela. “Algunos me ofrecen mucho dinero por un corte de cabello, pero me doy cuenta que no lo hacen para conectar. A mí me importa más la persona que el dinero”, precisó, quien lo demuestra con los numerosos videos que comparte en TikTok del dramático antes y después de sus clientes.

Por ejemplo, en uno de sus más recientes videos virales, se escucha a un hombre diciendo que este ha sido “el mejor corte de pelo que ha tenido” mientras contempla su nueva imagen en un espejo de mano. “Una vez que empiezas a limpiar [el cabello], comienza a brillar. Muchas personas desconocen su verdadero potencial”, recalcó Sulola sobre las personas a las que atiende.

Es importante saber de donde venimos para saber a dónde vamos

Si bien solía ser víctima de bullying cuando era más joven por querer convertirse en barbero, Dami Lare Sulola espera infundir en otras personas el deseo de alcanzar sus sueños, incluso si significa que otros no los entiendan. “Quiero mostrarle a la gente que uno puede cambiar la mente de los demás. Que uno puede demostrarles que están equivocados”, acotó.

Aunque antes solía realizar 20 cortes de cabello por día, por el momento Sulola se limita a solo tres para poder concentrarse intencionalmente con cada uno de sus clientes. “Para mí, es más sobre calidad que cantidad. Si lo hacemos solo por el dinero, hay un 100 % de probabilidades de que empezarás a perder la pasión. Y yo no quiero perderla”, finalizó.