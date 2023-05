Cuando el amor se acaba, no hay nada peor en el mundo que enterarse que hubo traición de por medio, como fue el caso de una joven quien se enteró de la forma más impensada que su novio le era infiel: gracias a sus auriculares inteligentes, por lo que el decepcionante hallazgo decidió compartirlo en TikTok donde su relato se hizo viral de inmediato.

Kio (@kioshiozawza) no cuenta el drama de su hermana en lo que ella califica un “capítulo de exponiendo infieles”, donde la muchacha cuenta que se enteró por su amiga que podría rastrear la ubicación de cualquier persona que contara con AirPods, los auriculares de Apple.

Al conocer este dato de oro, comenzó a hacer lo mismo, pero con su novio: “y todos los días entraba a ver qué hacer... ah, en el trabajo, de ahí ¿Qué hace por acá? Ay, está viniendo, decía... pero, un viernes temprano, me dijo para ir a almorzar, le dijo no puedo porque estoy trabajando”.

Mira aquí el video viral

Pero ello conduciría a la revelación más inesperada para la hermana de kio: “y en eso ya no me volvió a hablar, eran como las 5 de la tarde y él salía a la 1, pero, qué raro y lo veo por Lince (distrito limeño), le digo ‘¿Dónde estás?’ Me dice ‘estoy con mi papá en la casa’. ‘¿Estás seguro que estás ahí?’. ‘Te han visto por Lince’, y me dice: ‘¿Qué? No, está loco’, ‘¿estás seguro?’, ‘no, de verdad’, ‘es la última vez que te pregunto ¿de verdad estás con tu papá?’, ‘sí, mi amor ¿qué pasó?’”.

Con más dudas que respuestas, la chica decide ver qué hay en la ubicación donde descubrió al novio y se da cuenta que era un hotel: “entro por Google al hotel y le tomo captura, le envío a su WhatsApp: ‘¿Conoces este hotel de casualidad?’ entra, sale, entra, sale del chat y me dice: ‘no, mi amor ¿Qué pasó? ¿todo bien?’”

Entonces ella le exigió algo: “le dije, mándame tu ubicación ahorita y apagó su teléfono, le dije ‘¿no me vas a mandar tu ubicación?’ Él juraba que le seguía por el celular, pero no sabía que le seguía los audífonos, los lleva a todos lados”.

Luego de esto, se da cuenta que el sujeto dejó el hotel hacia otro lado con la supuesta amante: “o sea, encima la va a dejar hasta su casa”.

En un video de actualización, la hermana de Kio nos dice que ya pasaron tres meses desde que terminaron, que vivieron juntos dos años, por lo que comenzó a empacar todo, incluido su perro y llamó a su hermano para decirle que se mudaría con él.

De hecho, aquel día en que el infiel fue expuesto ella iba de salida: “y cuando vi que estaba saliendo, después de dejarla. Estaba viniendo, llamé taxi y cuando él llegó, yo ya no estaba, lo había bloqueado de todas las redes sociales”.

Luego de esto, nos revela que estaba cansada de Lima y los recuerdos que le traía por lo que tomó la decisión apresurada de irse de viaje a Europa por 2 meses, donde conoció más de 15 ciudades en 5 países. Ella asegura que esto ayudó a “curar el corazoncito”.

Pero, cuando Kio le pregunta sobre lo que sucedió al final de su fallida relación, su hermana acota: “hay cosas atrás... hubo problemas de convivencia, pero nada de infidelidad y cuando lo supe corté de raíz, porque alguien que te lo hace una vez lo hará siempre... eso fue una semana antes de mi cumpleaños”.

No obstante, el sujeto quiso reaparecer en la vida de la chica: “el Día de la Mujer me envió un ramo de flores, le envió un mensaje a mi mamá disculpándose, después estuvo intentando comunicarse por LinkedIn, porque es la única red social donde no lo bloquee, y lo terminé bloqueando”.

Pero, falta algo importante que revelar ¿con quién la engañó?: “con la asistente de recursos humanos de su empresa. Obviamente, no es la primera vez que me engaña, el juró que no, pero yo no le creo... cuidado, chicas a quien entregan su corazón, con quién viven juntos, con quién tienen un perrito”, sentenció.