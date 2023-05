Toda persona sueña con pasar su cumpleaños rodeado de las personas que ama, por lo que es una gran decepción los más queridos no están con nosotros; un dolor que experimentó un joven quien quiso celebrar su cumpleaños en un restaurante, pero tras una larga espera se dio cuenta que lo plantaron, por lo que los comensales lo abrazaron para aplacar un poco de su sufrimiento.

Todo sucedió en el local de ‘La Casa de Toño’ ubicado en la Ciudad de México, donde el joven en cuestión estaba solo en su mesa esperando que esa persona especial llegase para celebrar juntos, pero nunca apareció tras largos minutos de espera.

La tristeza en su rostro conmovió a todos, incluidos trabajadores del restaurante, quienes le pusieron una corona para comenzar a cantar ‘las mañanitas’: “hoy, en Pozolería Casa Toño Portal Centro CDMX, dejaron plantando a este chico en su cumpleaños”, se lee en la descripción insertada en el video viral.

Mira aquí el video viral

El muchacho está parado mientras el resto aplaude y canta, él llora de emoción, no puede creer lo que está presenciando: “todos los empleados y comensales cantaron ‘las mañanitas’ y pasaron a abrazarlo”, tras lo cual vemos a varias personas levantarse de sus asientos para felicitarlo.

“Fue un momento súper emotivo, nadie merece pasar así su cumpleaños”, las personas hacían cola para saludar a nuestro protagonista, la emoción en su rostro era tremenda: “amigo cumpleañero, gracias por compartir este momento con todos nosotros. Compartan para encontrarlo y que sepa que no está solo. Estos momentos de empatía me devuelven la fe en la humanidad”.

El video viral ha conmovido a miles de personas quienes le dan su apoyo: “llorar por TikTok es mi profesión”, “por eso no hago fiestas, no invito a nadie ni nada. Si llegan y me organizan algo, bien, pero yo invitar, no”, “buena vibra toda la gente que fue a felicitar. Buena educación”, “yo hubiera llorado de ternura”, “el primer chico que se acercó a abrazarlo comenzó la cadena de abrazos”, “siempre he tenido ese miedo, por eso no hago fiestas”.