Los cuentos y dibujos animados, cuando somos niños, nos muestran un mundo mágico en el que, entre otras cosas, un beso despierta a doncellas muertas, enanos viviendo en el bosque, pero una niña quiso llevar la fantasía a la realidad cuando encontró un sapo y lo besó esperando que este se convirtiera en un “príncipe azul”, por lo que su decepcionada reacción se hizo viral sacando millones de risas en TikTok.

Tatiana Ferrante (@taatiana_ferrante) nos cuenta que tiene una ahijada que es muy fan de los cuentos infantiles y, en su inocencia, cree que la fantasía se mezcla con la realidad: “nunca más confiamos en las películas”, y lo que vemos es a la pequeña contenta con un sapo entre las manos.

La nena mira a la cámara y su madrina, para echarle broma la insta: “dale un besito, dale un besito... ay, le dio un pico”, la niña le da un beso en la boca al anfibio, pero cuando este no se transforma, además de hacer un movimiento brusco, por lo que lanza un grito y lo suelta dejándolo caer al piso.

Mira aquí el video viral

“Mi ahijada perdió todas las esperanzas, el sapo no se convirtió en príncipe”, se lee en la descripción del video viral que acumula más de 7.3 millones de vistas, y con miles de comentarios que no paran de reír.

“En cuanto salió la película, la princesa y el sapo sabe cuántas niñas se enfermaron por besar”, “momentos que le van a mantener humilde toda su santa vida”, “¿eso no trae infecciones o enfermedades?”, “el sapo no entendía nada”, “el sapo: ‘la estoy pasando bien raro’”, “se asusta recién cuando no se convierte, ja, ja, ja”, “me muero si me pasa eso”, “yo hice lo mismo cuando era chica, ja, ja, ja, no lo puedo creer”.