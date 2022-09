Las mascotas no dejan de sorprendernos con sus ocurrencias, alguna que otra son más que impensables, como la historia de Dexter, un tierno perrito de los Estados Unidos quien se ha vuelto tendencia de TikTok por su inusual habilidad para caminar en dos patas, imitando el andar de un humano y, de inmediato, la serie de clips se han ganado millones de reproducciones en esta red social.

Sorprendiendo a todos

Nuestro protagonista de 4 patas es un pequeño Spaniel que vive el Colorado, quien viene experimentando un gran ascenso en TikTok como en Instagram, cuyo contenido muestra su día a día, en fin, cosas de perros, pero, a la vez, mostrando que no es un can cualquier pues puede erguirse a la perfección en dos patas.

De hecho, en uno de sus videos, su dueño lo describe de esta forma tan ocurrente como jocosa: “Este perro, simplemente, camina por la casa como si fuera el dueño del lugar. ‘Solo intento vivir mi mejor vida’”, se lee en el video compartido el pasado 21 de setiembre, el cual acumula más de 20.4 millones de reproducciones.

La historia de Dexter

Sin embargo, pronto nos damos cuenta que Dexter tiene tan solo 3 patitas y nos enteramos que el perrito, en uno de esos días, corrió hacia la carretera, pero, en ese momento, pasó un camión a toda velocidad atropellándolo.

Su dueño lo encontró y no dudó en darle primeros auxilios, tras lo cual lo trasladó al hospital donde le realizaron varias cirugías, para luego hacer ejercicios de rehabilitación; sin embargo, pese a sobrevivir, perdió su pata derecha.

Quiere inspirar a otros

Por eso, al no contar con la pata derecha delantera, el perrito desarrolló la habilidad de caminar erguido como si de un humano se tratase. Es por eso que esta forma de transportarse ha cautivado a millones de internautas de TikTok e Instagram, quienes premian al can dando su “like”, pero también dejando comentarios divertidos, como otros millones más llenos de amor.

Luego de sus operaciones, Dexter fue puesto en una silla de ruedas la cual se amarra alrededor de su estómago, pero el perrito prefiere no llevar este instrumento y hacerlo en tres patas, habilidad a la cual le saca jugo, pues tanto él como su dueño buscan inspirar a otros perritos y sus cuidadores para no rendirse cuando sus mascotas sean víctimas de alguna desgracia.

Trabajando con las grandes marcas

Inicialmente, el canal de Dexter publicaba contenido esporádico, pero es a partir del 2020 cuando lo hace a tiempo completo y su éxito ha sido tal que, hoy por hoy, realiza labores sociales, pero también trabaja con grandes marcas de comida para perros, juguetes para mascotas, prótesis para los amigos de cuatro patas, entre otros.