Si te preguntan por José Luis Mendoza Paucar quizás no tengas la menor idea de quién te están hablando, pero, si te dicen ‘Mayimbú’ recordarás a ese personaje de la farándula peruana que dio el salto de las calles como cómico ambulante a la televisión hace unos años; sin embargo, hoy ha desaparecido del foco de las cámaras tras una etapa de bonanza económica que le permitió vivir bien, pero que fue efímera debido a pésimas decisiones y hoy conocerás esta historia.

Los 80 mil soles de ‘Mayimbú'

Cuando la moda por este pintoresco personaje llegó a su fin y los reflectores le fueron esquivos, volvió a trabajar de cómico ambulante, pero al mismo tiempo ha tenido cierta presencia en redes sociales, principalmente en el canal de YouTube de “El Loco Pildorita”, donde es un ‘caserito’.

Su retorno a las calles y su anecdótica presencia en plataformas virtuales ha hecho que muchos se pregunten por qué acabo de esa manera, prácticamente sin dinero y es precisamente en el mencionado canal donde contó en qué despilfarró todo.

Una de las polémicas de ‘Mayimbú’ está relacionada a los 80 mil soles ahorró, según Alcy Nivim Pacheco, conocido como el ‘Chino risas’, monto que consiguió cuando trabajaba en Latina durante 2016 y que quiso invertir en un negocio, pero este no prosperó.

Mendoza Paucar tenía un sueldo en Latina, pero su mayor fuente de ingresos la recibía por hacer shows en discotecas, especialmente, los fines de semana, eventos por los que cobraba entre mil a 2 mil soles, por lo que, de acuerdo a los cálculos de Pacheco, obtendría unos 7 mil mensuales, mientras que en la televisión ganaba un promedio de 2 mil 500.

El éxito de ´Mayimbú'

En el video de YouTube, el ‘chino risas’ reveló que también tenía otra fuente ingresos cuando se presentaba en los circos, salía un promedio de 10 minutos en los que bailaba, hacía un par de gracias y su infaltable ‘meeh’, sonido que lo hizo archiconocido en la prensa de espectáculos y hasta tuvo su propia canción.

Cuando se encontraba en franco ascenso, Mendoza Paucar fue invitado a “El Valor de la Verdad”, el controvertido programa que, en su versión peruana, sirvió como un diván para que los famosos de la “farándula lorcha” expusieran su intimidad e, inclusive, sus miserias para obtener jugosas sumas de dinero.

Durante la emisión del programa conducido por Beto Ortiz, el cómico ambulante quedó expuesto a nivel nacional como alguien que no pudo estar con ninguna chica por mérito propio, sino por los billetes que llevaba en el bolsillo. Finalmente, desistió de responder la pregunta 16 y se fue a casa con 10 mil soles.

La caída de ‘Mayimbú’

Sin embargo, tener tanto dinero de golpe no fue lo mejor para ‘Mayimbú’, si bien no lo convirtió en alguien soberbio, no supo asimilar el éxito y los gastos desmedidos se hicieron una constate. ‘Chino risas’ confiesa que le aconsejó en más de una ocasión que cuide sus ahorros, incluso se ofreció a guardarlo, pero el estilo de vida nocturno pudo más con el cómico ambulante.

Pero ¿en qué lo gastó? “en viajes, en peladitas”, dijo ‘Mayimbú’ entre risas al ‘Chino risas’ y a ‘El Loco Pildorita’. Sus excesos llegaron a tal punto que ingresaba a las discotecas acompañado de 10 mujeres, pero cuando el dinero comenzó a escasear este número se redujo a cero porque estaba “misio”.

‘Mayimbú’ y la cuarentena

Con la cuenta bancaria vacía, la pandemia del coronavirus en el Perú afectó duramente al cómico ambulante quien, tras las duras medidas de aislamiento social obligatorio impuesta por el gobierno de entonces, no pudo realizar su arte en las calles al no permitirse las aglomeraciones de personas en espacios públicos, por lo que tuvo que ingeniárselas para tener un poco de dinero, es así como se puso a vender chocotejas, principalmente, en las zonas de Lima Norte.