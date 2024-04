Un asesor de compras de automóviles se ha vuelto viral en TikTok tras dar a conocer el error habitual que cometen las personas al negociar con concesionarios. El usuario de TikTok @billythecarkid, quien acumula más de 77 mil seguidores en la mencionada plataforma, compartió en un video una serie de consejos que tienen como objetivo obtener una buena oferta. Además, explicó por qué es crucial tener en cuenta sus sugerencias y esperar al momento adecuado para aplicarlas.

Billy inicia su relato planteando una pregunta común entre los posibles compradores de vehículos: “¿Deberías informar al concesionario sobre tu pago inicial y, de ser así, deberías revelar de cuánto es?”. Luego, indica que su respuesta a esta interrogante es un rotundo no, señalando dos razones fundamentales.

Primero, el experto advierte que si revelas tu pago inicial antes de ver las cifras finales del concesionario, podrían aprovecharse aumentando el precio total del vehículo para absorber tu pago inicial.

Este aumento podría pasar desapercibido para el comprador, resultando en una transacción menos favorable de lo esperado.

“Hasta que no haya visto las cifras finales del concesionario, no tengo ninguna razón para creer que no van a imponer tarifas adicionales o paquetes de accesorios y alterar el precio para consumir mi pago inicial porque saben que ya lo tengo”, asegura.

Así puedes evitar tasas de interés más altas al comprar un coche

La segunda razón consiste en que revelar un gran pago inicial puede terminar debilitando tu posición de negociación al limitar la cantidad de financiamiento que el concesionario puede proporcionar. Esto podría resultar en tasas de interés más altas o menos flexibilidad en el acuerdo final.

Billy sugiere esperar hasta que el concesionario haya gestionado tu crédito y te haya presentado un acuerdo antes de mencionar tu pago inicial, ya que esta estrategia te permite evaluar primero las condiciones de financiamiento ofrecidas y luego decidir si deseas aplicar tu pago inicial para obtener mejores términos.

Finalmente, el asesor ofrece un consejo adicional para aquellos que podrían haber sido engañados por vendedores de automóviles poco éticos.

“Al final, no lo olvides, si alguna vez tomaste una tasa financiera realmente mala y oliste algo sospechoso, simplemente puedes refinanciarla nada más al salir por la puerta del concesionario. Así que no seas víctima de pensar que tienes que quedarte con un siete u ocho por ciento con un excelente puntaje crediticio y un montón de dinero inicial porque el concesionario así lo dijo. Generalmente es mentira”, concluyó.

La reacción de los internautas

El video de Billy ha ganado popularidad rápidamente, acumulando más de 1.3 millones de vistas, con muchos usuarios expresando su frustración por lo complicado que puede ser comprar un coche y otros compartiendo sus propios consejos de negociación.

“Guarde su inicial, espere su primer pago y aplíquelo al capital”, recomendó un internauta.

“Mi teoría es que no importa cuál sea su puntaje crediticio: el concesionario tiene un número que cumplirá de una forma u otra”, advirtió otro.

“Ve a tu propio banco y obtén la aprobación primero. Luego paga en efectivo en el concesionario. Nunca dejes que el concesionario controle los números detrás de un cristal”, recomendó un tercero.

