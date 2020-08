Una historia que te pondrá los pelos de punta. Un grupo de investigadores científicos quedaron boquiabiertos cuando descubrieron en una playa de Australia la “caja negra” que rastreaba los movimientos de un gran tiburón blanco sano de casi 3 metros que etiquetaron como parte de un estudio, cuatro meses después de la última vez que lo vieron.

Los datos recabados por el dispositivo mostraban que hubo un aumento rápido de temperatura de 7.6 °C a 25.5 °C junto con una caída repentina y brusca de 579.7296 metros. Los expertos creen que sería prueba que el tiburón fue atacado por algo mucho más grande, ya que el calor indicaría que se encontraba dentro del sistema digestivo de otro animal.

De acuerdo al diario británico Express, el caso fue detallado por un documental del Instituto Smithsoniano titulado ‘Hunt for the Super Predator’ (A la caza del Super Depredador en español), inspirado a su vez en otro documental australiano llamado ‘The Search for the Ocean’s Super Predator’ (La búsqueda del Súper Depredador del Océano).

“Cuando me dijeron al principio sobre los datos que recuperaron de la etiquetaba que tenía el tiburón, quedé anonadado. La pregunta que se me viene a la mente no solo a mí sino a todos además de quién estaba involucrado es qué cosa era eso”, precisó en 2014 David Riggs, realizador de uno de los documentales antes mencionados.

“Obviamente fue devorado. ¿Quién se va a comer a un gran tiburón blanco? ¿Qué pudo matar a un tiburón de casi 3 metros?”, agregó Riggs. Tal parece que los científicos pueden cerrar el capítulo de las conspiraciones sobre la existencia de un enorme monstruo marino pero la evidencia sindicaría a otro culpable no tan misterioso.

Para los investigadores que siguen de cerca este intrigante caso se trataría de nada más y nada menos que un “gran tiburón blanco caníbal de tamaño colosal”, conclusión a la que arribaron tras estudiar los patrones de migración de otros escualos de la misma especie en el área donde murió el espécimen que habían etiquetado.

Los científicos aseguran que los datos de la investigación coinciden con la información de rastreo del gran tiburón blanco perdido ya que la temperatura corporal de los escualos migrantes, y que el tamaño del “super depredador” -que estimaron medía casi 5 metros y pesaba más de dos toneladas- era el único de igualar los parámetros hallados en el dispositivo.

