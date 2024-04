El Dr. Karan Raj, cirujano que reside en el Reino Unido, ha generado gran controversia en las redes sociales al compartir un sencillo truco con el que promete hacer que el pan blanco sea más saludable. A pesar de las advertencias de los profesionales de la salud sobre evitar este alimento debido a sus aditivos que pueden causar picos elevados de azúcar en la sangre, Raj sugiere llevar a cabo un proceso simple que “transforma” la composición del pan y su impacto en el organismo. ¿En qué consiste exactamente este método? Conoce todos los detalles.

En un video publicado en su cuenta de TikTok @dr.karanr, que acumula más 800 mil reproducciones, el médico explica cómo un simple truco puede reducir el índice glucémico del pan blanco, lo que significa que se descompone más lentamente en el cuerpo.

“Si tomas una rebanada de pan blanco y la tuestas, terminas bajando el índice glucémico del pan”, señaló Raj. “Esto significa que se descompone más lentamente, lo que provoca un aumento más gradual de los niveles de azúcar en sangre”.

El índice glucémico es una medida utilizada para determinar cómo afecta un alimento los niveles de azúcar en sangre. Los alimentos que presentan un IG alto, como el pan blanco, cereales procesados o papas, provocan un aumento no saludable de los niveles de azúcar en sangre.

“Si tomas una rebanada de pan blanco y luego la congelas, la descongelas y la tuestas nuevamente, podrías reducir el índice glucémico del pan casi al doble”, aseguró el cirujano.

“Todo esto sucede porque se forma más almidón retrógrado, y el almidón retrógrado es un tipo de almidón resistente que es beneficioso para la salud intestinal porque actúa más como una fibra”, agregó.

El testimonio del médico provocó todo tipo de comentarios

El consejo de Raj generó gran interés entre sus seguidores, algunos de los cuales se preguntaron si podrían reintroducir el pan blanco en su dieta. Otros expresaron su asombro por el truco y se preguntaron si aplicar un proceso similar a otros alimentos podría tener efectos similares.

“Espera, pan congelado. ¿Estás diciendo que, como diabético, puedo volver a comer pan?”, escribió un internauta.

“Siempre congelo el pan para tostarlo, así no hay desperdicio. No me di cuenta de que era beneficioso”, señaló otro, mientras que un tercero dijo: “¡Éste es el consejo de vida que necesito!”.

Cabe agregar que, en un artículo publicado por el New York Times, se afirma que dejar enfriar la pasta o el arroz cocidos en el refrigerador durante la noche transforma los almidones naturales en almidones resistentes.

Esos almidones están relacionados con niveles más bajos de azúcar en la sangre, lo que se traduce en una mejor salud intestinal y un menor riesgo de cáncer.

