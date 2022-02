Un video viral de TikTok está dando la hora en redes sociales por fomentar la inclusión en la sociedad. Emily Stone es una tiktoker que marcó un hito al convertirse en la modelo con síndrome de Down más joven en desfilar durante la Fashion Week de Nueva York (Semana de Moda de Nueva York en español). La historia de la carismática ‘influencer’ ha conmovido la Internet.

Emily y su hermana Sarah Carolyn abrieron una cuenta (@sar_carolyn) para subir contenidos sobre sus vidas. En poco tiempo, ambas consiguieron 3 millones de seguidores y continuaron publicando clips. Incluso, comenzaron a utilizar la plataforma asiática como una gran aliada para mostrar la importancia de la inclusión.

Emily y su aparición en la Semana de la Moda

Ahora, Emily protagonizó un histórico momento al caminar en el desfile de moda benéfico Jaqueline City Apparel. En compañía de su ‘mejor amiga’ Sarah, la adolescente de 15 años participó del evento organizado en la Ciudad de New York (Estados Unidos) entre el 11 y el 16 de febrero.

Afortunadamente, la enternecedora escena quedó inmortalizada en una grabación subida por @sar_carolyn. Como modelo con síndrome de Down, Emily destrozó los “siglos de barreras más expectativas que se encuentran dentro de la industria de la moda”, según escribió Sarah Carolyn.

En ese sentido, Carolyn agregó que “simplemente te ves, caminas y te vistes de cierta manera. Bueno, eso es lo que estamos cambiando. La persona común es digna de caminar por esta pasarela”.

El mensaje de Emily en la pasarela

En el desfile, Emily lució una camiseta de color rosa que decía “Disabled Is Not a Dirty Word” (La discapacidad no es una mala palabra). Llevaba unos leggins grises y tenis negros.

“Emily es muy sensible a la ropa, así que no le creé un atuendo de pies a cabeza (para ella). Le di un montón de opciones diferentes. Estaba tan emocionada de elegir esta camiseta”, sostuvo la diseñadora Jaqueline City.