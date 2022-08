TikTok se ha vuelto el lugar idóneo para diversas tendencias que acumulan millones de reproducciones en todo el mundo, pero, pese a que la gran mayoría son completamente inofensivas, existen algunas que pueden provocar serios problemas a la salud, como es la última tendencia que consiste en taparse la boca antes de irse a dormir, la misma que ha causado mucha preocupación entre los especialistas, quienes recomiendan a los usuarios de las redes sociales mantenerse alejados.

Buscar respirar por la nariz

Pero ¿en qué consiste el challenge “taparse la boca”? Simple, colocarse una cinta adhesiva entre los labios para evitar que esta se abra durante la noche, para así estimular la respiración por la nariz, pero esto no sería del todo seguro para las personas que lo realizan.

Esta polémica técnica ha ido ganando muchos adeptos en TikTok, con no pocas personas que se graban haciéndolo e incitando a los demás a no dejar de practicarlo, la cual se ha vuelto viral con el hashtag #tapeo, el mismo que acumula más de 23 millones de reproducciones.

No sería una buena opción para la salud

Quienes lo practican aseguran que este método es beneficioso para “respirar bien” por la nariz. Sin embargo, no todo sería color de rosas, pues los especialistas no están del todo de acuerdo con su práctica; por ello, el portal Newsweek habló con James Wilson (conocido como The Sleep Geek), experto en sueño, quien afirmó que respirar por la nariz “es más saludable que por la boca”, pues ayuda a dilatar los vasos sanguíneos.

“También ayuda a prevenir las caries, reduce los ronquidos, hace que sea menos probable que reacciones a los alérgenos, reduce el impacto del asma e, incluso, ayuda a prevenir el mal aliento”, continuó.

Eso en cuanto a lo positivo que es respirar por la nariz, pero taparse la boca con cinta adhesiva para conseguir esto, eso es otro tema y WIlson es contundente al respecto: “Desafortunadamente, el vendaje bucal es una forma extrema de alentar la respiración nasal que tiene algunos riesgos graves para la salud”.

E insiste: “Si este es el caso, taparse la boca empeorará su salud y podría contribuir a problemas más graves como enfermedades cardíacas, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y accidentes cerebrovasculares, especialmente, si se aplica y se sufre de apnea del sueño”.

Tips para respirar bien por la nariz

Pero, tiene una propuesta alternativa que promoverá la respiración por la nariz, pero sin comprometer tu salud: “Siéntese en una silla y relaje los hombros. Coloque la mano izquierda sobre la rodilla izquierda, tome el pulgar derecho, colóquelo sobre la fosa nasal derecha e inhale por la fosa nasal izquierda. Coloque el dedo anular derecho sobre la fosa nasal izquierda y respire por la fosa nasal derecha”.

Y finaliza con: “Luego inhale por la fosa nasal derecha manteniendo el dedo derecho sobre la fosa nasal izquierda, luego exhale por la fosa nasal izquierda con el pulgar derecho sobre la fosa nasal derecha. Siga haciéndolo durante 5 minutos y hágalo todos los días durante una semana o dos”, sentenció a Newsweek.