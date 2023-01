El 19 de junio de 2020 un grupo de muchachos recorrían un espeso bosque para grabar un video para TikTok. Todo iba bien cuando, de pronto, encontraron un par de maletas cuyo interior les cambió las vidas pues se toparon con restos humanos que no eran otra cosa que los rezagos de un brutal asesinato que, hasta entonces, estaba sin resolver y cuya historia no tardó en dar la vuelta al mundo.

Los tiktokers dieron con el macabro hallazgo en un bosque de Seattle, Washington (Estados Unidos), y grabaron aquél hórrido descubrimiento y lo colgaron en la red social china, llegando a alcanzar más de 30 millones de vistas, la cual vino acompañada de no pocas críticas.

Tan solo pasaron unos días para que la noticia llegara a las autoridades quienes identificaron las partes humanas pertenecientes a los novios Jessica Lewis y Austin Wenner, los mismos que 10 días previos a la grabación del video fueron dados como desaparecidos y con paradero desconocido.

Mira aquí el video viral

Asesinados por atrasarse en la renta

Haciendo eco a los pedidos de los familiares de las víctimas los videos fueron eliminados y se cree que la muerte de la pareja habría ocurrido el 9 de junio de 2020 cuando tuvieron una fuerte discusión con Michael Dudley, un vecino a quien rentaban una de sus propiedades en Burien, el sujeto, aparentemente, habría entrado en cólera debido a los pagos atrasados, por lo que fue a cobrarles con una actitud todo menos cordial.

El sujeto de 62 años no pudo contener la rabia y terminó asesinando a la pareja para luego descuartizarlos para colocar sus restos en las maletas que 10 días después serían halladas por los tiktokers.

La policía amplió su hipótesis al conocer que un vecino del asesino llamó ese mismo día a las fuerzas del orden alertando por disparos de arma de fuego, pero también el haber oído la voz de un hombre rogando por su vida. Sumado a esto, una mujer (de identidad no revelada) aseguró al fiscal del caso que llegó a la casa de Dudley el día del asesinato notando diversos rasguños en la piel del hombre, así como sus lentes rotos.

Pero, esto no fue lo único que declaró, pues afirmó notar una mano humana que sobresalía sobre un montón de ropa apilada en una de las habitaciones. The Seattle Times recoge lo dicho por el fiscal en el tribunal: “el cuerpo estaba en las últimas etapas de rigor, por lo que una mano levantada no sería irrazonable dada la línea de tiempo”.

Justicia para Jessica y Austin

Sin embargo, a mediados de enero de 2023, Michael Dudley, finalmente, se declaró culpable del asesinato tras 2 años y medio de constantes negativas a aceptar su responsabilidad y con ello dando alivio a sus familiares, como a Charleen Kriens, madre de Austin, quien declaró a The Seattle Times.

“Estoy tan agradecida de que se haya hecho justicia... el mundo es un lugar más seguro sin Michael Dudley... obviamente, nunca estaremos completamente curados, pero nuestra familia no permitirá que también nos quite la vida”.

La tía de Jessica, Gina Jaschke, también se mostró muy aliviada que todo haya llegado a su fin: “sabía en mi corazón que era culpable desde el principio. Estoy tan contenta de que haya terminado”.

Michael Dudley a prisión perpetua

De acuerdo a la información vertida por The New York Post, se prevé que el juicio contra Michael Dudley por el asesinato de Jessica Lewis y Austin Wenner concluya el próximo 10 de marzo del 2023, fecha en la que está prevista la lectura de sentencia contra el sujeto de 62 años, en la cual podría recibir la máxima pena, que es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.