Beyhan Mutlu, un ciudadano de Turquía de 50 años, decidió unirse a la búsqueda de un hombre organizada por los vecinos de la zona y los servicios de emergencia en el bosque del distrito Inegöl. Sin embargo, el rastreo no dio buenos resultados porque la persona a la cual buscaban no era otra que el propio Beyhan y su fantástica historia no tardó mucho para volverse viral en las redes sociales alrededor del mundo.

¿Cómo sucedió esto? Resulta que el sujeto se encontraba en el mencionado bosque con sus amistades, sitio en el cual se emborrachó, para luego perderse de la vista de sus acompañantes, quienes lo buscaron, pero sin mayor suerte.

Fueron hasta su domicilio, pero no se encontraba en el lugar. De hecho, su esposa aseguró no haberlo visto, además de no contestar las llamadas, lo cual causó mucha preocupación, por lo que optaron por alertar a las autoridades competentes, así como denunciar la desaparición de Beyhan.

Tras esto, los servicios de emergencias, sumado a varios vecinos de la zona, iniciaron la búsqueda, pero no se dieron cuenta que al poco rato el mismísimo Beyhan Mutlu se les había unido.

¿Cómo se percataron de esto? Fue cuando comenzaron a gritar el nombre del sujeto, a lo que este preguntó a quién estaban buscando, mas cuando se lo explicaron, se dio cuenta que se trataba de él mismo.

Cuando las autoridades le preguntaron por lo sucedido, Beyhan relató que, desde el inicio, pensó que buscaban a otra persona, algún vecino que había desaparecido, asegurando que en ningún momento se le pasó por la mente creer que habían alertado sobre su “desaparición”.

