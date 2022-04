En medio de un camino lleno de dificultades, Jessica Jacinto consiguió alcanzar sus metas y su conmovedora historia viral de superación está inspirando alrededor del mundo. La muchacha de Venezuela con síndrome de Down logró desfilar en importantes pasarelas y dejó claro que no hay nada imposible en la vida.

Con 22 años, Jessica Alexandra Jacinto Faride es una modelo con síndrome de Down que continúa rompiendo estereotipos. Incluso, su condición no le impidió a luchar por sus sueños. Gracias a su esfuerzo, la nacida en Valencia no solo obtuvo más presencia en desfiles de moda, sino también en campañas de diversas firmas.

“Para mí ser modelo es como estudiar una carrera que te gusta, que realmente te apasiona, y aunque no lo creas, se necesita dedicación e innovación para superarte. En el momento en que estoy en la pasarela, me convierto en otra persona”, confesó Alexandra al portal Genial.guru.

El inicio en la industria de la moda

A los 14 años, Jessica Alexandra iniciaba la secundaria y su familia recibió una invitación a un concurso de belleza para niñas con síndrome de Down. Sin pensarlo dos veces, ella y su madre, Yanira, aceptaron la propuesta.

“En ningún deporte la vi feliz, vi que ella estaba perdiendo el tiempo y yo perdiendo el mío también. Cuando la vi caminar por la pasarela me di cuenta de que este era su mundo, no el mío”, recordó Yanira.

Al verla tan contenta, la mamá percató que la moda era lo que realmente le gustaba a Jessica. Desde entonces, la venezolana ha comenzado su propio camino en el mundo de las pasarelas. “Es casi como si alguien más dentro de mí saliera de repente. Me siento empoderada”, remarcó Alexandra.

Con el apoyo de su madre, Jessica Jacinto pudo participar en muchos castings y en un concurso de modelaje. Además, la joven continúa siendo invitada a modelar por empresarios y diseñadores de su país.

El camino hacia la inclusión

A pesar de la discriminación que sufre por su condición, Alexandra no tiene pensado rendirse. “Todavía hay un largo camino por recorrer en Venezuela en términos de inclusión. Las pocas grandes agencias de modelos en las que he tratado de meterla para darle un empujón siempre me dicen que me van a llamar y nunca lo hacen, lo mismo pasa con algunas marcas”, reconoció la mamá de Jessica.

La otra pasión de Jessica

Desde hace 4 años, Jessica y su madre abrieron la cuenta de Instagram @jessica_model99 para mostrar su trabajo. Mediante este perfil, Alexandra, quien practica algunos después, demuestra que no solo es modelo profesional, ya que también es miembro verificado de la Cruz Roja Venezolana.

“Ser miembro de la Cruz Roja fue una experiencia muy linda y educativa, de la cual me siento muy orgullosa. El proyecto me mostró que podía hacer cualquier cosa que me propusiera y que podía realizar varias actividades. Por eso estoy en una academia de baile, también en patinaje”, explicó Jessica Jacinto.