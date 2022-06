Toda estrella siempre tendrá imitadores que superan los límites y recurren a medidas más drásticas con el fin de parecerse a sus ídolos. Por ejemplo, la historia viral de Francisco Ibáñez, más conocido en redes sociales como Fran Mariano (@franmarianook), es un claro reflejo de ello, pues se sometió a múltiples operaciones estéticas para transformarse en el ‘doble’ de Ricky Martin.

Fran, de Buenos Aires (Argentina), alcanzó popularidad con su papel “El fan de Graciela Alfano” en el programa “Showmatch”. En aquella oportunidad, recibió la invitación de participar en el reality llamado “Cuestión de peso” donde logró bajar cerca de 100 kilos y se convirtió en uno de los participantes más recordados.

Después de esta experiencia en la pantalla chica, le dijeron que se parecía al cantante de “La vida loca” y, sin pensarlo dos veces, pasó por el quirófano. A la fecha, el hombre se realizó 30 cirugías con la finalidad de asimilarse al artista latino, según informó The Mirror.

La importancia del cambio en su vida

Fran Mariano asistió al espacio argentino “Mañanísima” y confesó que “tuve montón de operaciones en la cara. Me hice la nariz, el mentón y los labios porque me quiero parecer a Ricky Martin”. Incluso, @franmarianook sostuvo que “ahora quedé más lindo que él”.

Cuando la conductora Carmen Barbieri le preguntó por qué decidió lucir como el puertorriqueño, Mariano respondió “por el sentido de pertenencia que tenemos todas las personas. En ese momento no tenía la distinción de decir ‘tengo que ser yo en mi mejor versión’, por eso pensé en alguien que le guste a todo el mundo y la gente me decía que me parecía un poco a el y yo me lo creí”.

Si bien precisó que no se arrepiente de ningún retoque, Fran reconoció haber caído “en manos peligrosas” de un cirujano muy conocido que terminó denunciado por varias famosas, detalló La Nación. “Tuve operaciones con un cirujano muy conocido, Aníbal Lotocki. De hecho tengo una pequeña parálisis, porque me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón”, explicó.

El presente Fran

Por otro lado, @franmarianook aclaró que se encuentran en un buen momento y ya comenzó a estudiar una diplomatura en sexología y terapia.