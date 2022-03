La adorable amistad entre una niña y un trabajador de una conocida cadena de supermercados de Estados Unidos que nació en los pasillos de uno de sus locales fue suficiente para que la madre de la pequeña se inspirara para compartir su historia y, al mismo tiempo, animar a otras personas a que amplifiquen los momentos y las influencias positivas en sus vidas.

En entrevista con Good Morning America, Rachel Smith contó que acude religiosamente cada sábado al establecimiento de Publix Super Markets ubicado en Fort Myers, Florida, desde que nació su hija, Fiona, debido a su “cultura de amabilidad” personificada en Gilnet, el mejor amigo de la menor de 6 años al que cariñosamente llama “High Five” (Choca esos cinco, traducido al español).

“Desde el momento en que la traje a la tienda, Gilnet siempre se muestra emocionado de verla. Me percaté que ella comenzó a reconocerlo y, eventualmente, se escabullía para buscarlo”, señaló Smith, quien recordó que una de las primeras interacciones entre ambos fue cuando él intentó enseñarle a chocar los cinco, algo que le costó mucho en un principio, pero cuando lo entendió, empezó a decirle por su apelativo, como se aprecia en el video viral que el citado programa compartió en YouTube.

Yo soy tu amigo fiel

“Cuando llegábamos a la tienda, ella decía emocionada ‘hi fi’ y echaba a correr para buscarlo”, agregó la madre de la pequeña. Cuando el 8 de marzo de 2019, fecha en la que Fiona cumplió 3 años, Smith reveló que Gilnet, quien vive en el mismo vecindario de sus padres, le compró un obsequio y se lo entregó a ellos durante el fin de semana de su cumpleaños, excusándose de no haberse “extralimitado”.

“Estaba envuelto en una caja, por lo que no teníamos idea de lo que era hasta que lo trajeron a mi casa en su cumpleaños”, recordó la madre de Fiona, quien ni corta ni perezosa, rompió el envoltorio y se percató que acababa de recibir su primera bicicleta. “A ella le encantó demasiado y quería agradecérselo regalándole fotos de ella montándola”, acotó.

Fiona y su madre lo visitaron para entregarle ellas mismas la tarjeta de agradecimiento que le prepararon, así como un gran abrazo. Al igual que muchos de los pequeños momentos de la vida que las personas perdieron durante la pandemia, Rachel Smith dijo que lamentablemente tuvieron que darse un descanso de sus visitas regulares cuando llegó la pandemia de COVID-19 y que, durante ese tiempo, Gilnet fue transferido a otra tienda.

Dar es mucho mejor que recibir

“Finalmente pude localizar su nueva ubicación y la llevaré allí hoy para saludar nuevamente a su querida amiga”, precisó Smith y agregó que Fiona “no ha dejado de hablar de eso” desde que le contó lo que iban a hacer. El tierno momento protagonizado por estos buenos amigos fue compartido en Instagram, TikTok y otras redes sociales, haciendo que varios preguntaran cómo podían apoyar económicamente al trabajador de Publix Super Market.

En el acto, Rachel Smith abrió una página de GoFundMe escribiendo que le gustaría “darle algo tangible” a Gilnet “a cambio de la alegría que le ha dado a su hija durante toda su vida”. En tan solo tres días, la meta de 5,000 dólares fue ampliamente superada por más de US$700 y ella misma prometió darle en persona la gran noticia de lo que ha provocado en la gente su afable forma de ser.

Pero eso no es todo, ya que la madre de familia adelantó a Good Morning America que empezó una pequeña obra de caridad llamada ‘Who’s Your High Five’ (‘¿Quién es tu Choca Esos Cinco?’, traducido al español) en el que las personas puedan compartir sus historias sobre la gente que ha impactado positivamente en sus vidas de la forma en la que Gilnet impactó en la suya.