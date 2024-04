El restaurante El Cacique Taqueria, situado en Baytown, Texas, se encontró en el centro de la polémica cuando uno de sus clientes decidió dejar una propina de $100 a modo de broma por el “Día de los Inocentes”. Lo que comenzó como una aparente travesura inocente, rápidamente se convirtió en motivo de un intenso debate en las redes sociales, en donde muchos se cuestionaron las implicaciones de aceptar una propina que no era genuina. ¿Qué ocurrió exactamente? A continuación, conoce todos los detalles.

Isis Gomez, gerente del establecimiento y quien atendió al bromista, reveló que, aunque el recibo estaba firmado, optó por no aceptar la propina. “Solo para asegurarme de que no regresen y reclamen el dinero, simplemente no cobré los $100″, declaró la joven en conversación con el New York Post.

La decisión de la empleada se basó en su consideración de las posibles consecuencias a largo plazo de aceptar una propina falsa. En el ticket, el cliente, un hombre de “treinta y tantos que desayunaba solo” había dejado una recompensa de $100, junto con el mensaje: “Día de los inocentes, tonta. No hay propina para ti”.

Aunque Gomez nunca le tomó foto al recibo, asume que fue el propio comensal quien lo hizo, ya que esta llegó a las redes sociales y se volvió viral, provocando que varias personas se acercaran al local tras haberse enterado de lo sucedido.

Tras el incidente, las ventas del local aumentaron

“Conseguimos un poco de negocio gracias a ello”, señaló la trabajadora, afirmando que sus ventas aumentaron luego del incidente.

De hecho, una mujer se acercó a la joven para proponerle crear una campaña de recaudación en GoFundMe, donde recibiría dinero de forma virtual; no obstante, Gomez rechazó la oferta.

Una imagen del ticket fue difundida mediante la cuenta de Instagram @bitchywaiter, donde varios usuarios compartieron sus opiniones sobre lo ocurrido.

“Firmado y totalizado... la broma es hacia ti”, escribió un internauta. “Es asqueroso que alguien piense que esto es gracioso. Toma tus 100 dólares”, señaló otro.

