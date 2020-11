Una historia viral en redes sociales. Patxi Trujillo, dueño del bar La Viña del barrio San Francisco de Bilbao (España), no pudo evitar conmoverse luego de recibir una carta anónima con dinero por parte de una persona que no podrá consumir en su establecimiento debido a que este permanecerá cerrado tras lo decretado por el Gobierno Vasco para hacer frente al COVID-19. Aquí te contaremos todos los detalles.

En diálogo con Europa Press, de acuerdo a un video publicado en el canal oficial de YouTube de la citada fuente, Patxi contó que el último lunes, cuando se disponía a dejar todo listo para el cierre de su negocio, encontró una carta que decía “hasta enseguida”. Al revisarla, se emocionó.

Patxi, de La Viña de San Francisco, se ha encontrado este sobre hoy al entrar al bar a apagar las últimas cosas que le quedaban.#HosteleriaEstamosContigo#ConNuestrosBares #hosteleriasegura@SanfranBilbi pic.twitter.com/pOJVp84fVd — bilbao Dendak (@bilbao_Dendak) November 9, 2020

Y es que había sido escrita por una persona que consumía en su establecimiento habitualmente, pero que, a raíz de las nuevas medidas, no podrá hacerlo por un tiempo. “No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí podré trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviese abierto. Ya sé que esto no resuelve vuestra situación... Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo muy fuerte”, decía en la carta, según una imagen difundida en Twitter por la cuenta @bilbao_Dendak.

El mensaje, que estaba acompañado de 30 euros, conmovió bastante a Patxi. “Sabía que tenía clientes buenos, pero hasta este punto no me lo imaginaba”, manifestó a Europa Press. También sostuvo que no tenía idea si era un hombre o una mujer quien había tenido el gesto con él, aunque por la letra piensa que se trataría de una chica.

Más allá de eso, Patxi está muy agradecido con esa persona. “Le diría que me ha dado energía para luchar toda la vida, que no son los 30 euros, sino lo que conlleva, lo que ayuda”, señaló el propietario del establecimiento.

