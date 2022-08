Howe es un soldado de los Estados Unidos con una fascinante historia que contar ¿por qué? El militar, en medio de una misión en el extranjero en una zona de guerra, rescató a un perrito quien, desde entonces, no se ha apartado de su lado y su relato se hizo tendencia conmoviendo a millones en diversas redes sociales alrededor del mundo.

Destinados a encontrarse

El especialista del ejército estadounidense está desplegado fuera de su país de origen (posiblemente Medio Oriente) cuando, de pronto, se encontró con un cachorrito que se coló en su base, aferrándose al sujeto casi de forma instintiva, por lo que el lazo entre ambos nació de inmediato.

“Era como si me conociera”, dijo Howe a Paws of War (organización sin fines de lucro ubicada en Nueva York), tras lo cual reveló que decidió bautizarlo como Doc, quien no se desprende de él en ningún momento y, no solo eso, pues cuenta que en todo el campamento ha brotado un “impulso moral muy necesario” por cuidarlo.

Desde su llegada, Howe y Doc han sido inseparables. (Foto: Paws of War)

La mencionada organización detalló a FOX News Digital: “Camina alrededor de los nuevos miembros de su familia, moviendo la cola y dando besos a cambio de algunas caricias en la barriga”, así también, agregaron que Doc va a donde se dirija Howe: “Me encanta tenerlo conmigo”.

Seguros con Doc

El soldado confesó que tanto él como sus compañeros de armas duermen mejor por las noches teniendo al perrito de su lado y, además de esto, nuestro protagonista le ha prometido al animalito no dejarlo atrás, pues su intención es volver a su casa en Kentucky con él a su costado. Es aquí donde entra Paws of War, quienes hacen lo posible para cumplir esto: “Finalmente, puedo cumplir mi promesa con Doc”.

“Él ha hecho mucho por nosotros aquí. Y merece venir a casa conmigo donde estará a salvo”, por ello, en la actualidad, el cachorro se encuentra en un albergue esperando un vuelo que lo lleve directo a los Estados Unidos, pero, una vez llegado a territorio estadounidense será sometido a pruebas de ADN para determinar a qué raza pertenece.

Doc está en un albergue esperando ser llevado en avión a los Estados Unidos. (Foto: Paws of War)

“Merecen estar juntos”

Al ser contactado por FOX News Digital, el cofundador de Paws of War, Robert Misseri, habló sobre el caso de Doc: “Puede ser solo un perro en el extranjero, pero es la vida de un perro la que podemos cambiar y evitar que un soldado sienta la culpa de tener que dejarlo atrás”, añadiendo que son muchos los soldados que se vieron forzados a dejar mascotas encontradas en cuarteles del extranjero: “Ambos merecen estar juntos”.

Paws of War

En ese sentido, la organización con sede en Nueva York afirma haber realizado 22 misiones internacionales en los últimos meses rescatando perros y gatos de lugares en conflicto, salvándolos de muertes seguras, esto incluyendo el actual conflicto en Ucrania.