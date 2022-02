Juju Vieira ha sacudido las redes sociales. Mediante su cuenta de Instagram, la mujer de Brasil denunció que la “expulsaron” del Vaticano por ser “demasiado sexy”. El relato de la ‘influencer’ se convirtió viral y desató numerosos reacciones de quienes se solidarizaron con la modelo sudamericana. También algunos usuarios debatieron si su ropa era apropiada.

La verdad sobre la infuencer expulsada del Vaticano

Juju Vieira viajó a Italia y recorrió la Basílica de San Pedro, situado en la Ciudad del Vaticano, el pasado 30 de enero. Según comentó, mientras estaba allí, le pidieron que se marche por “no estar vestida adecuadamente”.

“Un hombre de unos 50 años se me acercó dentro del Vaticano y me dijo en italiano, lo cual entiendo bien, que este es un lugar para la oración, un lugar para el culto, para la Misa y yo no estaba vestida adecuadamente”, expuso Vieira en la grabación compartida en su perfil.

En ese sentido, Juju precisó que desconocía el código de la Santa Sede. Incluso, la brasileña dejó en claro que estaba vestida “cómodamente” con el tipo de “ropa de invierno” que utilizó para salir a caminar. Tal y como se observó en una fotografía, ella portaba un vestido gris con unas botas negras y largas que le llegaban arriba de la rodilla.

“Una persona con sentido común no visitaría El Vaticano con ropa de club. Estaba elegante con mi ropa de invierno, todo combinaba. Iba con ropa cómoda con la que me sentiría bien para largas caminatas. La comodidad era mi única preocupación”, comentó.

Asimismo, Vieira, de 34 años, consideró que le “faltaron el respeto”. “Estaba avergonzado porque había otras personas allí que escucharon esto”, agregó la influencer. En poco tiempo, la publicación de la brasileña se hizo tendencia.

Código de vestimenta del Vaticano

El portal oficial del Vaticano indica que “las mujeres no pueden usar blusas sin mangas, blusas cortas o camisas ajustadas. Los hombros deben estar cubiertos, y si usa falda o vestido, debe cubrir las rodillas”.

Siguiendo esa línea, la Santa Sede sostiene que “es una buena idea que las mujeres traigan un chal y un par de calzados cuando visiten durante los meses más fríos, así como una chaqueta liviana que se pueda enrollar en una bolsa pequeña y agradable”.