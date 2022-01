En las últimas semanas se viralizó, en todos los rincones de las redes sociales, el video donde muestra la icónica reacción de Juan Carlos Loeffler, un veterano hincha del Atlético de Madrid, al recibir como regalo de Navidad una camiseta de colección del equipo de sus amores.

Mediante su cuenta de Twitter, Cristian Loeffler, nieto de Juan Carlos, se encargó de publicar el conmovedor momento “para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del Calderón, que es mi casa. O del Metropolitano, donde lloraba mi abuelo con, con mi papá de la mano”.

En menos de sietes horas, el tuit navideño de @crisloeffler recorrió el mundo de la Internet y superó las 11 mil reacciones (entre retuits y “me gusta”). Además, la grabación desató cientos de comentarios como “es lo más bonito que he visto en mucho tiempo”; “piel de gallina, pelos de punta, el corazón acelerado, lágrimas en los ojos y una gran sonrisa en mi cara. Gracias por el video”; “algunos dicen que el fútbol es un circo mediático. No entienden nada”.

Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del Calderón, que es mi casa. O del Metropolitano, donde lloraba mi abuelo con, con mi papá de la mano @Atleti @rubenuria pic.twitter.com/MC8OXdmvAA — Cristian Loeffler (@crisloeffler) December 25, 2021

Aficionado recibió homenaje del Atlético

Después del ‘ruido cibernético’ que generó esta publicación, los directivos del Atlético de Madrid, escuadra que milita en la Primera División de España, invitaron al palco del Wanda Metropolitano a Juan Carlos Loeffler para el encuentro contra el Rayo Vallecano por la Liga Santander.

Durante su visita, Loeffler recorrió las instalaciones del recinto deportivo, conoció al presidente, Enrique Cerezo, quien le entregó una camiseta ‘colchonera’ y protagonizó un emotivo encuentro con el entrenador, Diego Simeone. Todo quedó registrado en un video compartido por la institución.

“Madre mía. No me olvidaré este día de lo que me resta de vida. Me siento profundamente abrumado. Gracias y fuerte abrazo para todos. Ha sido impresionante”, sostuvo Juan Carlos.