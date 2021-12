En México, un tiktoker intentó ayudar a un hombre, en aparente situación de abandono, pero terminó recibiendo una gran lección por Navidad. El video viral, publicado en TikTok, provocó miles de reacciones de quienes enaltecieron el gesto del sujeto de bajos recursos. En pocas horas, el clip acumuló más de 2 millones de reproducciones.

La Navidad es una fecha importante, pero no toda las personas tienen la posibilidad de festejarlo en familia. Incluso, algunas apenas logran juntar dinero para comer durante esta festividad. Por ello, el influencer FerCarnal decidió compartir una conmovedora historia navideña.

Mediante su cuenta @fercarnal, el tiktoker mexicano, quien tiene cerca de 750 mil seguidores, le preguntó a un hombre de bajos ingresos económicos cómo la pasaría en esta Navidad. El sujeto respondió que aún no sabía, pues lo único que necesitaba era completar algo de dinero.

TikTok recibió enorme lección

Ante esta terrible declaración, FerCarnal le entregó dinero. Sin embargo, llamó la atención la reacción del hombre: luego de abrazarlo por su generosidad, le ofreció alimentos navideños que también le habían regalado. Es decir, quiso compartir lo poco que tenía.

El sorpresivo gesto emocionó al influencer que inevitablemente rompió en llanto. “Wey, me vas a hacer llorar, cabrón. Hasta se me quebró la voz. Feliz Navidad, padre”, señaló FerCarnal. Mientras que el hombre le agradeció por el dinero. “Tú eres de la banda que… me dio gusto. Feliz Año, eh”, indicó.

Reacciones en TikTok

Desde se publicación, la grabación alcanzó los 2.3 millones de reproducciones. La mayoría de los cibernautas destacó el noble gesto del hombre de bajos recursos. “No cabe duda que da el que menos tiene”; “me hizo llorar”; “weeee invítalo a cenar”; “Él no es mala persona sólo tuvo mala suerte”; “tú le diste lo que traías, pero el te dio lo que tenia. Gente como ustedes valen mucho”, fueron algunos de los comentarios.