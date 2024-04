Jenna Rizzo (@jennaaaamariee), una estadounidense que trabaja como entrenadora de pérdida de peso, ha compartido sus secretos sobre los alimentos esenciales que siempre tiene en su hogar, revelando además una estrategia que la mantiene satisfecha y en buena forma física. En un video publicado en TikTok, que obtuvo miles de visualizaciones y generó una gran cantidad de reacciones, la especialista destacó la importancia de tener ciertos comestibles a la mano para asegurar una dieta saludable y variada.

Su régimen se centra en tres tipos principales de alimentos. En primer lugar, las proteínas cocidas en lotes, como muslos de pollo, filetes y camarones, que prepara en grandes cantidades cada pocos días.

Rizzo destaca la importancia de la proteína en la dieta diaria y señala que la cantidad recomendada es de 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal, lo que equivale a 54 gramos al día para una persona de 150 libras (68 kg).

“Al tener todo esto listo en cubierta, puedo mezclar y combinar comidas con lo que tenga en mi refrigerador o en mi despensa, ya sea arroz, pasta o ensaladas”, explicó.

“Esto funciona mucho mejor para mi estilo de vida que preparar comidas porque no sé ustedes, pero a mí no me gusta comer exactamente lo mismo todos los días”, agregó.

Además de las proteínas, la entrenadora también resalta la importancia de los alimentos fermentados, como el yogur, el chucrut, el kimchi y la kombucha, que contienen probióticos beneficiosos para la salud intestinal y la digestión.

“Los alimentos fermentados ayudarán con la hinchazón mucho más que cualquier tipo de bebida verde”, afirmó. “[Los probióticos] son una potencia para literalmente todas las funciones del cuerpo, siendo las principales ser muy buenos para nuestras hormonas y ayudar con nuestro sistema digestivo”.

Por último, Rizzo menciona la importancia de mantener una variedad de frutas frescas a mano, como arándanos, moras, frambuesas, mangos, plátanos y manzanas.

“Esto es un dulce de la naturaleza, y admito que trabajo desde casa, así que de vez en cuando soy víctima de esos bocadillos sin sentido”, añadió.

“Entonces, cuando quiero algo dulce, lo busco y mantengo esa bolsa de Sour Patch Kids guardada hasta que realmente lo necesito, tos, tos, en esa época del mes”, concluyó.

Los consejos de alimentación de la estadounidense han recibido elogios de los internautas, quienes valoran sus tips fáciles de seguir para mantener una dieta equilibrada.

“Me acabo de topar con tu tiktok pero, sinceramente, probablemente seas la primera persona que hace fitness [cuyos] consejos que he visto parecen remotamente factibles de forma constante”, escribió una persona.

“Sí. No me gusta la misma comida todos los días”, comentó otro.

