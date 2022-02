El Día Internacional de Gato (20 de febrero) está a la vuelta de la esquina y en redes sociales se viralizó la curiosa historia de Luis. En Argentina, el felino se había extraviado, pero una usuaria de Twitter identificada como Camila Castodi (@camilacastoldi_) encontró al pequeño animal perdido en el lugar más extraño e insólito del mundo.

Todo comenzó cuando Camila Castodi se encontraba caminando por las calles de Buenos Aires. En ese momento, la joven argentina se percató de un aviso, colocado en un poste, que compartía los datos de Luis, una mascota perdida en la zona.

Gato hallado al lado de aviso con el que lo buscaban

Sin embargo, Camila nunca esperó que ese felino era el mismo que buscaban con el anuncio. “Luis, me parece a mí o querías que te encuentren. Él quería que lo encuentren y se puso debajo de su cartel de perdido, te amo Luis”, exclamó la chica,

Tal como recoge el portal Crónica, Luis estaba extraviado hace cuatro días y su familia humana lo buscaba con bastante desesperación. “El otro día encontré un gato perdido....estaba abajo de su cartel de perdido”, escribió Castodi, quien grabó el enternecedor momento.

El otro día encontré un gato perdido y lo devolví a sus dueños, el chabon estaba abajo de su cartel de perdido. pic.twitter.com/aarteiSRo0 — Castoldi. (@camilacastoldi_) February 16, 2022

La historia del gato Luis con final feliz

Después del encuentro entre Camila y el felino Luis, ella se comunicó con la dueña de la mascota. “Tendría que haber gravado el reencuentro, estuvo 4 días perdidos, la familia vino a buscarlo corriendo”, precisó @camilacastoldi_.

En ese sentido, la familia de Luis parece estar agradecida con Camila, pues la argentina escribió en otro tuit “ahora su dueña me manda fotos de Luis”, junto a una imagen del animal, disfrutando de una deliciosa cena tras regresar a casa.

En poco tiempo, la publicación de Camila Castodi, que ya bordea los 181 mil “me gusta”, se hizo tendencia, pero ahí no terminó todo, porque varios internautas compartieron imágenes de las aventuras de sus propios gatos.

“El mío es blanco y siempre vuelve embarrado o marrón”; “el mío se llama Morty, a veces limpia chimeneas (risas)”; “la mía hace 2 meses y medio que no aparece y es increíble la cantidad de gente que no me conoce y me escribe y manda información, ojalá Elsa se cruce con alguien como tú”, fueron algunos de los comentarios.