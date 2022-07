No es ningún secreto que muchos animales tienen un papel fundamental en los núcleos familiares. Por esta razón, la desaparición o muerte de una mascota realmente causa un tremendo dolor. Si tenemos dudas, entonces debemos conocer la trágica historia de Adriana Mondragón (@adriwarhol).

Adriana, quien reside en la Ciudad de México (CDMX), atraviesa una situación frustrante, luego de que su perro llamado “Maple” perdió la vida tras formar parte de un campamento de entrenamiento.

De acuerdo con el relato viral de Mondragón compartido desde Instagram, todo comenzó cuando ella y su novio decidieron contratar los servicios del entrenador Antonio Ávila López, porque el cachorro de la raza Shiba Inu “tenía problemas al interactuar con otros perritos”.

Después de algunas sesiones, “Maple estaba avanzando” y Antonio les recomendó enviarlo a su campamento de adiestramiento “You Can Dog Training” dentro de la capital. “Maple regresó a casa. Había aprendido algunas cosas, pero según Antonio, Maple necesitaba reforzar lo aprendido y nos pidió llevárselo 2 semanas más de campamento. Aceptamos de nueva cuenta”, narró la joven.

Solo regresaron sus restos cremados

El domingo 10 de julio terminaba el campamento y ellos ansiaban verlo, pero recibieron un mensaje durante la madrugada del pasado viernes 8 de julio que cambió todo. Según el entrenador personal, el can de ocho meses se encontraba en estado de gravedad.

“Hoy, a la 1:05 a.m me escribió Valeria Alejandra Juárez Torres, la novia de Antonio, me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente. A la 1:33 nos dijeron que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir”, explicó Adriana.

De inmediato, la desesperada dueña solicitó a la pareja enviar la dirección de la clínica donde atenderían a Maple. Sin embargo, no quisieron entregar dicha información y tras varias horas, terminaron por avisarles que el Shiba Inu había muerto.

Adriana se mostró desconcertada al recibir los restos de su perrito en una urna (Imagen: @adriwarhol / Instagram).

“Salimos a la dirección en donde está su campamento porque una vez más se negaron a darnos la dirección de la clínica. A las 3:55 nos pidieron verlos en el Deportivo Xochimilco. A las 4:20 ya estábamos ahí, se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna”, recordó Mondragón.

En lugar de ofrecer una explicación del porqué lo cremaron sin autorización, Antonio y Valeria escaparon. “Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo. No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita”, precisó la mujer.

Justicia para ‘Maple’

Ahora con los hashtag #VaPorMaple, #JusticiaParaMaple y #DóndeEstáMaple, la familia del can busca difundir el caso en todos los rincones de Internet para descubrir la verdad. Algunos usuarios alertaron que se trataría de un nuevo modus operandi entre supuestos cuidadores: hacer pasar por fallecidos a las mascotas para revenderlos, informó El Sol de México.

