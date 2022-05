La edad no es un sinónimo para quedarse de brazos cruzados y dejar que la vida pase; de hecho, para muchos la tercera edad es el mejor momento para dedicarse a uno mismo, tal y como lo demostró una mujer de los Estados Unidos, cuya historia ha dejado impactados a millones, pues pese a sus años se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok por dedicarse al fisicoculturismo.

Una decisión que cambió su vida

Nuestra protagonista se llama Marlene Flowers, cuenta con 65 años y vive en el condado de Washington, edad y lugar desde el cual se ha convertido en todo un éxito viral, donde sus videos han llegado a alcanzar unos impresionantes 6.9 millones de reproducciones.

Su fama salió del ámbito de TikTok, aterrizando en medios de comunicación como Action News 4 de Pittsburgh, donde reveló que tomó la decisión de dedicarse al ejercicio cuando cumplió 58 años, inicialmente, para ayudar a combatir algunos problemas de salud que padecía en dicho momento, pero luego hizo de esta actividad un estilo de vida.

Con esto, comenzó a formar y cultivar la salud de su cuerpo, por lo que pronto se preparó para participar en competencias de culturismo. Su historia ha impresionado a muchos, hoy más que nunca pues, actualmente, se encuentra haciendo campaña para ser la protagonista de la portada de la prestigiosa revista “Muscle & Fitness Hers”. De acuerdo a lo comentado por la propia doña Marlene, esta decisión se dará a conocer a finales de mayo, por lo que se encuentra a la expectativa.

Un consejo para los más jóvenes

“Cualquiera puede hacer esto a cualquier edad. Si comienzas y lo haces y lo conviertes en una parte constante de tu vida, puedes lograr todo tipo de cosas maravillosas”, expresó a Action News 4.

De hecho, Flowers también confesó que cualquier persona que decida cultivar su cuerpo con ejercicio como parte de su vida, tarde o temprano, experimentará gratificantes resultados: “Llegarás allí, Solo toma tiempo. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero, si te quedas con él, al final estarás muy satisfecho con los resultados”.

Usuarios la halagan

Los comentarios en TikTok no tienen sino halagos para la popularmente conocida “Granny Guns” (Abuelita pistolas): “Literalmente, levanto más que eso, pero no estoy así ¿Qué hago mal?”, “la abuela se cansó de hacer galletas, así que en su lugar obtuvo ganancias”, “te reto a que le digas que no tienes hambre”, “esta abuela hace galletas de proteína”, “esto es inspirador para seguir trabajando duro”.