¿Por qué el amor es tan complicado? Es una pregunta que encaja perfectamente en la historia viral de Monette Dias, una residente de Utah (Estados Unidos) que, lamentablemente, ya experimentó situaciones dolorosas tras afrontar varios fracasos matrimoniales. Sin embargo, la diseñadora de interiores no pierde la esperanza de encontrar a su media naranja.

Se ha casado 11 veces

La madre soltera documentó sus desafortunadas relaciones en la primera temporada de “Addicted to Marriage” (Adictas al matrimonio en español), programa televisivo emitido por TLC. Según comentó la mujer, le propusieron matrimonio más de 28 veces y contrajo nupcias dos veces con dos de sus exmaridos, informa Daily Mail.

“Estaba enamorado de los amigos de mi hermano mayor. Siempre elegía con cuál me iba a casar. Siempre fantaseé con cómo sería mi boda, cómo sería mi marido”, confiesa Monette.

“Es realmente doloroso tener otro fracaso”

Después de estas experiencias fallidas, Dias decidió nuevamente abrir su corazón y comenzó una relación sentimental con John. Ambos se comprometieron y la diseñadora pensó que había encontrado al amor de su vida; pero, una discusión cambió los planes y el hombre de 58 años canceló la boda.

“La ruptura es dura para mí y estoy triste porque amo a John, pero esta discusión que acabamos de tener me reafirma que este es el movimiento correcto para mí”, indica a las cámaras.

John y Dias pensaban casarse, pero las cosas cambiaron debido a una pelea. (Imagen captura: TLC / YouTube)

En ese sentido, Monette reconoce que “es realmente doloroso tener otro fracaso, especialmente en esta relación en la que me esforcé tanto y di tanto. Pero dicen que el que más ama, y el que más da, es el que más duele”.

“Merece ser feliz”

De acuerdo con New York Post, la hermana de Monette, Marcie, quien estuvo casada durante 38 años, espera que Dias encuentre a su verdadero amor, pues “merece ser feliz y ser amada”.

“Lo más grande que quiero para Monette es tener lo que tengo porque la amo y me duele que ella no. Me rompe el corazón que no lo tenga, quiero que tenga eso. Se lo merece y no sé si sabe que se lo merece, pero lo hace”, enfatizó.

No renuncia al amor

A pesar de esta nueva decepción amorosa, Dias no se rinde: “En este momento, diría que no estoy buscando al No. 12, pero no hemos tenido mi tiempo de luto de dos meses porque entonces probablemente estaré listo. A nadie le gusta un deserto”.

Siguiendo esa línea, la mamá de cuatro hijos sostiene que “a lo largo de mi vida, cada vez que algo era realmente difícil, o salía mal o realmente mal, algo realmente bueno salía de ello. Así que todavía mantendré la esperanza de finalmente tener un buen matrimonio”.

