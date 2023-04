Lynalice Bandy se ha vuelto viral en TikTok por revelar el trajín diario que vive en su hogar, pero hoy más que nunca ha dado mucho de hablar pues, tras seis días de ausencia de casa, regresó y el trabajo de limpieza que le toca es, simplemente, abrumador, sobre todo porque no recibe ayuda del papá de sus hijos, recibiendo apoyo masivo de parte de los internautas.

La madre que se encuentra con la cuenta @5kids5catssomedogstoo compartió un video donde vemos su “viaje” limpiando su vivienda que pareciera haber sido destrozada por sus hijos y animales, sin dejar de lado al padre de estos que, por decirlo menos, está ausente de los temas caseros.

Tras unas merecidas vacaciones, Lynalice volvió a casa, pero el panorama con el que se encontró era desolador, por decirlo menos: “me gustaría fingir que no soy el único que limpia aquí, pero como pueden ver, estas habitaciones no reciben mucha atención cuando no estoy aquí... todos los días que llegué a casa del trabajo encontré un desastre causado por la falta de atención de los padres”, dijo en el video que tiene más de 7 millones de vistas.

Mira aquí el video viral

El problema con el padre de sus hijos

En estos comentarios, la tiktoker deja entrever que es su exesposo quien no hace nada para evitar el lío. Supuestamente, el sujeto habría estado ocupado trabajando en sus autos en el garaje, sin prestar atención a sus hijos: “su obsesión ha llegado a su punto más alto e incluso ha llevado repuestos de automóviles al comedor y ha dejado aceite por todas partes”.

Pese a no ser pareja, viven en el mismo hogar, aunque confiesa que le gustaría mudarse y estar lejos de él, pero los altísimos precios en el mercado inmobiliario lo hacen casi imposible: “me duele el alma no tener un lugar para sentirme segura y feliz”.

Se muda, pero no es bienvenida

En un video de seguimiento, Bandy confesó que se mudó de casa, pero ella volvió para ayudar a sus hijos a limpiar: “dejé esta casa hace dos meses. En ese tiempo, me han dicho que ya no soy bienvenida a pasar más tiempo aquí”, en clara alusión a su exesposo.

Pero, prosigue: “sin embargo, ayer tuve que venir y ayudar a limpiar. Esta habitación no ha sido limpiada desde ante de que me mudara. Se preguntarán por qué hago esto si es su casa. No importa dónde pasen el tiempo mis hijos, se merecen un espacio limpio y funcional”.

De inmediato, en la caja de comentarios de ambos videos recibió mucha empatía: “esto es mostrarse como padre”, “estoy tan orgullosa de ti. No sé por qué esto me dio ganas de llorar. Yo también estoy luchando con esto en este momento”, “tu impulso y ética de trabajo para hacer todo esto solo es increíble. Es muy difícil cuando la carga de mantener el hogar se deja solo a las mujeres”, “ser padre soltero estando casado es lo peor. Me alegro de que estés cambiando eso por ti y por los niños”, “no hay nada más agotador que un ‘compañero’ que en realidad es un niño extra”.