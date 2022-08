Rebeca Butcher tiene una historia que está dando mucho de qué hablar en redes sociales como TikTok ¿por qué? La mujer de los Estados Unidos nació con una afección médica que, por extraño que parezca, hizo que uno de sus pechos nunca se desarrolle de manera normal, por lo que su relato ha impactado a millones una vez que se hizo tendencia.

Un problema desde la adolescencia

En un video que tiene poco más de 2.3 millones de reproducciones, la muchacha de 25 años expuso su caso: “Me di cuenta de que cuando pasé por la pubertad, uno de mis senos estaba creciendo y el otro no. Así que fui al médico y me dijeron: ‘todavía no has terminado de pasar por la pubertad. Está bien. No es nada. Crecerá. Es normal que las mujeres tengan un seno más grande que el otro, vuelve si no ha cambiado en unos años’”.

Confiesa que se sintió frustrada con el hecho que su seno derecho se desarrollara de forma acelerada, mientras que el izquierdo parecía “estancado”, comenzando a creer que se trataba de algún tipo de enfermedad.

Sin embargo, esto no impidió que también le afectara en cuanto al tema social: “Tuve que rellenar mi sostén con calcetines y usar suéteres de cuello alto para ocultarlo porque no quería que nadie lo supiera”.

Una posible causa

Tras buscar en Google, Rebeca comenzó a creer que lo que padecía era el síndrome de Polonia, que no es otra cosa que un raro trastorno que se produce por la ausencia de músculos de la pared torácica de un lado del cuerpo, esto en una mujer puede conducir a la ausencia o subdesarrollo del seno o tejidos subyacentes (de acuerdo a raredideases.org).

Sin diagnóstico seguro

La muchacha regresó al doctor para comentarle sobre esta probabilidad: “Dijo que sí. Estoy bastante seguro de que esto es lo tienes, pero no puedo diagnosticarlo porque no sé nada al respecto”, esta respuesta poco satisfactoria la dejó perpleja, pero, pese a esto, el galeno la derivó con un especialista, pero este tampoco conocía mucho de dicho mal.

Entonces, visitó un promedio de 11 doctores, todos con diverso diagnóstico, por lo que decidió buscar soluciones en el sistema de salud y acudió a una comunidad de pacientes con el síndrome de Polonia.

Asimismo, expresó a sus seguidores que no desea hacerse un implante de senos, a pesar de que muchos de los doctores a los cuales visitó le sugirieron colocarse un implante mamario. Pero también aseguró que durante años tomó hormonas, pues los profesionales le aseguraron que, con el tiempo, su seno izquierdo comenzaría a crecer; esto no dio resultado, tan solo le trajo serias migrañas que produjeron un coágulo de sangre en el cerebro: “Siento que nunca voy a saber completamente todo sobre esta condición”.

TikTok la apoya

De inmediato, su publicación se ha ganado la empatía de miles de personas que la han animado a seguir adelante: “Estoy tan impresionada de que puedas hablar de esto con tanta calma. Todo este proceso suena como una pesadilla. Me alegro de que hayas encontrado sistemas en línea”, “una de mis amigas tenía eso. Ella es la primera persona que he conocido con eso. El de ella es un poco menos notorio. Recibió implantes para hacerlos iguales”.