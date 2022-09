Britt, de 23 años y aparentemente de Estados Unidos, se convirtió en madre sin saber que estaba embarazada. Un día ella visitó un hospital y dio a luz. Pero lo más sorprendente de todo es que ella fue a trabajar horas después del nacimiento de su bebé. Su historia, que ha llamado la atención en las redes sociales, te la contaremos aquí.

De acuerdo a un video que publicó en su cuenta personal de TikTok (@bkillvh), la mujer ingresó a la sala de emergencias de un nosocomio por un dolor de estómago después de su jornada laboral. En ese momento, le indicaron que estaba en trabajo de parto.

Ella quedó atónita por la noticia y acabó dando a luz a su hija a los 7,5 meses de embarazo. En el mismo clip, la ahora madre también mostró fotos de cómo lucía semanas antes de llevarse una gran sorpresa. Nunca tuvo un bulto visible. Además, no pensó que algo anduviera mal consigo misma, pues su período siempre había sido irregular y su peso se mantuvo entre 110 y 115 libras en todo momento.

En otro video que compartió en TikTok, Britt, de acuerdo al New York Post, indicó que horas después de haber dado a luz, se fue a trabajar. “Mi hija nació un poco antes de las 2 am. Me dieron de alta un poco antes de las 6 am. Y mi turno comenzó a las 10:30 u 11″, aseveró.

¿Qué le contó a su gerente en ese momento?

La mujer indicó que “no podía procesar ningún dolor porque estaba en estado de shock”. Estando en su trabajo, solo le dijo a su gerente que estuvo en la sala de emergencias la noche anterior debido a que “no se sentía bien”.

“Le di a mi gerente una nota que decía, no voy a estar aquí en mis próximos turnos y simplemente dejé de ir a trabajar porque tengo cosas más importantes que hacer”, precisó. “Las palabras que tuve un bebé no podían salir de mi boca, (era) una escena de película para mí”, añadió. Su historia no deja de ser tema de conversación en varias redes sociales.

