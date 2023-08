El acto de graduación es uno de los momentos más emblemáticos para la vida de cualquier estudiante. El obispo Samuel Jones Jr. quedó devastado cuando un punto le impidió participar de su graduación de la escuela secundaria. Pero 47 años después, finalmente llegó su momento. El video viral de la sorpresa ha sido bastante comentado en las redes sociales al punto de aparecer en los medios de Estados Unidos.

El residente de Carolina del Norte, de 66 años, no pudo participar de su graduación de la escuela secundaria Chocowinity en 1976 con el resto de sus compañeros porque su calificación en álgebra fue un punto demasiado baja. Jones no fue informado de esto y se enteró cuando fue a recoger su toga y birrete el día de la graduación, le contó a USA Today.

“Nunca recibí avisos de ninguno de mis maestros, ni de nadie (en la escuela) de que no iba a ir a mi favor”, dijo. “El día de la graduación, vine a la escuela. Y estaba muy entusiasmado. Quería enorgullecer a mamá... La noche anterior, había elegido mi traje, zapatos y calcetines, todo. Brillante y limpio”, relató. “Estaba tan emocionado. Y luego recibí el mensaje de que no me iba a graduar”, indicó.

“Fue lo peor que le podrías haber dicho a un niño”, dijo Jones, y agregó que cuando se enteró, corrió dos millas a casa y se encerró en su habitación, llorando hasta quedarse dormido. “No le dije nada a nadie. Estaba demasiado dolido y avergonzado. No sabía cómo decir que no lo logré”.

Una diploma “sin verdadero entusiasmo”

La madre de Jones, que trabajaba en el sistema escolar del condado de Beaufort en Carolina del Norte, más tarde contrató a un subdirector para que fuera tutor de Jones. Después de dos semanas de práctica, Jones volvió a tomar su examen de álgebra y lo aprobó. Aunque entonces recibió su diploma de escuela secundaria, fue sin fanfarrias ni celebraciones.

“Me llamaron a la oficina para obtener mi diploma”, dijo Jones. “Y sentí que alguien me acababa de pasar el boleto del comedor. No tenía ningún valor para mí en ese momento. Sentí que me lo entregaron en la tapa del bote de basura. No hubo entusiasmo real, emoción real o un sentimiento que vino con él”. “Así que lo tomé y seguí adelante en la vida”, dijo.

VIDEO VIRAL | Samuel Jones Jr. apareció en el programa de la ceremonia de graduación pero no pudo participar de ella. (Foto: Samuel Jones Jr.)

Jones se unió a la Marina, sirviendo durante nueve años, después de lo cual se convirtió en pastor y luego en obispo. A pesar de los éxitos de su vida, el anhelo de experimentar la graduación nunca abandonó a Jones, un sentimiento que compartió con su esposa Regina Jones en 2018.

Una graduación sorpresa

Fue Regina quien eventualmente planeó una ceremonia de graduación sorpresa para su esposo de 66 años. “No tenía idea de que me iba a graduar”, dijo Jones. “Era un sábado y estaba planeando recuperar mi sueño, pero mi esposa quería que fuera a alguna parte”.

“Ella dijo ‘Estoy tratando de hacer algo por ti, así que por favor coopera’”, se rió Jones.

Ese día, uno de los miembros del personal de Jones recogió a Jones para llevarlo al evento. Le vendó los ojos a Jones antes de llevarlo a la escuela, donde estaban reunidos todos sus amigos y familiares. Antes de que entrara, su esposa vino y le puso una túnica, que él pensó que era una “túnica nueva de iglesia”. Pero una vez que le pusieron el birrete en la cabeza, se dio cuenta de lo que estaba pasando y se llenó de emoción.

VIDEO VIRAL | El obispo Samuel Jones Jr. llegando a su ceremonia de graduación sorpresa. (Foto: YouTube / Tyrone Logan)

“¡Oh, Dios mío, me voy a graduar! Realmente me voy a graduar”, describió. “Traté de no llorar como un bebé, pero no pude contenerme”.

“Un momento que nunca olvidaré”

La lista de invitados a la graduación de Jones incluía a sus antiguos compañeros de clase, amigos, miembros de la comunidad, así como a sus colegas y personas con las que Jones ha trabajado y colaborado a lo largo de los años.

Jones dijo que es afortunado de tener una esposa que uniría a la comunidad para asegurarse de que cumpliera el sueño de su vida de una ceremonia de graduación y que el evento le diera el cierre y comenzara su “proceso de curación”.

“Ha sido un momento que nunca olvidaré. Todavía estoy abrumado. Rebosante de alegría. Simplemente no puedo creer que haya sucedido”, dijo.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

VIDEO RECOMENDADO

David Grusch, un ex alto cargo de inteligencia de Fuerza Aérea en Estados Unidos, reveló que se han encontrado biologías no humanas en Ovnis estrellados y confesó que EE.UU. tiene desde hace décadas un programa secreto con el que estudia los llamados ‘fenómenos aéreos no identificados’.