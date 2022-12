Annie Niu tiene una historia tan triste como conmovedora que contar ¿por qué? Pues la joven dejó boquiabiertos a todos sus seguidores de TikTok al confesar que, en las vacaciones, cuando visita a sus abuelos en fechas como Navidad, tiene que hacerse pasar por su hermana gemela quien perdió la vida hace tres años y estos aún no se han enterado.

La hermana de nuestra protagonista perdió la vida producto de una meningitis muy virulenta, enfermedad que, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la gran mayoría de pacientes que la contraen de forma leve se recuperan por completo entre los 7 a 10 días de tratamiento y raramente suele ser mortal.

Aunque muchos podrían pensar que la decisión de Annie es cruel, ella tiene razones de peso para sustentar lo contrario, pues es una forma de proteger la salud mental de los adultos mayores, pues es “realmente común en la cultura asiática proteger a los ancianos de noticias terribles”.

Razones para cuidar a los abuelos

Otro razonamiento para este accionar es que sus abuelos la criaron tanto a ella como a su hermana fallecida, con quien fue muy unida: “mucha gente dice, ‘oh, bueno, merecen saber (la verdad)’... bueno, no merecen morir y no puedes garantizar que eso no vaya a suceder si se lo dices”.

En ese sentido, Annie fue muy clara en que la posición, no solo de ella, sino de toda su familia es no decirles la verdad a sus abuelos, no es un tema a discutir en una conversación de mesa: “probablemente, vamos a inventar continuamente excusas de por qué ella no los visitará... no tenemos el corazón para decírselo. Los aplastaría”.

Una difícil decisión

De hecho, en no pocas ocasiones ha tenido que coger el teléfono para llamar a los ancianos, pero haciéndose pasar por la finada. Ella revela que es duro hacerlo, pero que es mejor ello que darles tamaño dolor a los abuelitos, sobre todo porque sigue soñando con el recuerdo de su amada hermana.

Los videos (que hoy Annie ha despublicado o puesto en modo privado) generaron un intenso debate entre los internautas con opiniones claramente opuestas como divididas: “¿qué pasará cuando se enteren? Esto es realmente enfermo”, “después de que mi padre falleciera, mi abuela dejó de comer y, básicamente, murió con el corazón roto. Murió 2 semanas después que mi papá. Ella no soportó la tristeza”, “es algo hermoso de hacer, especialmente, sabiendo que debe ser difícil para ti”.