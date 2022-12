A sus 29 años, Jessica Manning ha atravesado por muchas cosas impensables, la más fuerte de todas es que fue sometida a un trasplante de corazón y para generar conciencia sobre la donación de órganos decidió conservar el antiguo en una bolsa plástica, por lo que su impactante historia ha asombrado a la vez que emocionado a millones en TikTok una vez que su relato se hiciera viral.

A NeedToKnow.online, la muchacha oriunda de Nueva Zelanda detalló sus intenciones para conservar su viejo corazón: “siempre supe que tener mi corazón y educar sobre la donación de órganos sería controvertido”.

La tiktoker confesó que guarda este órgano en una bolsa que ocupa su propio espacio en su habitación dentro de un vaso canopo a la mejor usanza del antiguo Egipto repleta de líquidos conservantes para evitar que se “rompa” y reconoce que este puede parecerle a muchos algo macabro, pero ¿Cómo llegó al punto que era inevitable hacerle un trasplante?

Mira aquí el video viral

“Solía guardarlo en mi guardarropa, pero ahora lo guardo en un cajón de mi escritorio”, además de agregar que se niega a colocarlo en la nevera: “no me sentó bien que estuviera cerca de mi comida”.

Un corazón débil desde el nacimiento

Jessica nos cuenta que todo comenzó en el preciso momento que nació, pues vino a este mundo con no pocos defectos cardíacos, al punto que la mitad de su corazón, en sus palabras, parecía una “masa para galletas”. Estos males provocaron que antes de cumplir los 3 años se le realizaran 200 procedimientos cardiovasculares, entre ellas cirugías a corazón abierto.

“Mi mayor cirugía cardíaca fue mi Fontan, que conecta el corazón a la arteria pulmonar mediante un tubo, que fue casi como una reconstrucción de este órgano”, sin embargo, eso no evitó que tiempo después los médicos tan solo le dieran dos años de vida, pero cuando tenía 25 años la salvación tocó a su puerta de forma inesperada.

Un corazón nuevo para Jessica

La muchacha estaba apta para tener un nuevo corazón producto de una donación, ella pidió el antiguo para donarlo a la ciencia, pero 10 meses después le dijeron que no lo necesitaban, por lo que decidió quedarse con él, hecho que pudiera parecer perturbador a mucho, pero sus motivos son otros: honrar al donante que le salvó la vida.

“Cuando compre una casa quiero enterrarla y plantar un árbol encima y dedicárselo a mi donante. Como receptora de un trasplante, es casi imposible expresar con palabras lo agradecidos que estamos no solo con nuestro donante sino también con la familia de este. Alcanzar mis metas y hacer todas las cosas que amo es celebrar que mi donante aún vive”, expresó.

Por eso, en los videos de TikTok que Jessica ha compartido con su audiencia la vemos coger su corazón en la bolsa como si se tratase de carne que acaba de comprar en el mercado. Sin embargo, si bien las buenas intenciones detrás de esta particular decisión han recibido mucha empatía como apoyo, no son pocos quienes la han criticado por un acto que consideran, por lo menos, escabroso.

No teme las críticas ni mostrar cicatrices

Pero, Jessica afirma que son los más quienes la respalda y tiene algo que decirles a sus detractores: “solo hay un pequeño porcentaje de personas que piensan que es raro. Las personas con comentarios negativos se encuentran con mi página al azar y no se toman el tiempo de ver ninguno de mis otros videos para comprender por qué lo guardé o por lo que pasé para estar hoy aquí”.

De hecho, las críticas no la han amilanado en lo absoluto para, por ejemplo, subir videos usando bikini exponiendo las cicatrices de sus cirugías: “soy una persona con mucha confianza, adoro mis cicatrices y la historia que cuentan. Me encanta usar un bikini para lucirlos y si no estoy en bikini, se lo muestro a la gente de todos modos... puede que no pase el ‘estándar de belleza de la sociedad’, pero sé por lo que he pasado para tener estas cicatrices y estoy muy orgullosa de mí misma, por eso las amo más que nada”, sentenció.