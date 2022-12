La Navidad es una época de compartir, de pasarlo en familia, pero una mujer de los Estados Unidos llevó esto a niveles impensado pues le prohibió a su esposo dormir la siesta durante la Noche Buena ¿por qué? Pues si hacía esto sería ella quien se haga cargo exclusivamente de los niños, por lo que su particular historia se hizo viral en Reddit, donde dividió a la gente, pues mientras unos la entendieron y apoyaron sus intenciones, otros fueron más radicales con sus ásperas críticas.

Siesta todos los fines de semana

En el popular foro “Am I The Asshole” (¿soy yo el idiota?” en castellano) la usuaria u/anyaccount123 aseguró que está casada con su esposo por 15 años, a quien le encanta tomar una siesta todas las semanas: “lo hacía casi todos los días”, dice en la publicación.

“Duerme todas las mañanas de los días de semana y los días libres. No me importa mucho porque también me gustaría hacerlo, si pudiera. Solíamos turnarnos cuando yo todavía podía dormir... incluso si le digo que, por favor, vaya a la cama temprano, que no tome una siesta, especialmente cuando las chicas están cerca, simplemente, no le importa. Dormirá l siesta de todos modos. Él nunca cede a mis peticiones”.

Por otro lado, afirma que estas siestas hacen que pierda tiempo de calidad en el hogar: “perdió tiempo en un día, y tiempo perdido con nuestras hijas (9 y 10 años) y tiempo que podría haber sido invertido haciendo tareas, jugando, ejercicios, etc.”

Todo empeoró cuando el esposo decidió irse a dormir luego que sus hijas se negaran a ver una película navideña. (Foto: Pexels)

Una Navidad fatal

Pero, todo llegaría a un punto de ebullición total cuando llegó la Navidad, entonces, nuestra protagonista cuenta que ambos se quedaron en una fiesta hasta altas horas: “nos despertamos a las 9 de la mañana, lo cual es increíble para mí. Vimos a nuestras hijas abrir sus regalos y desayunar. Les pregunté a todos si les gustaría ver una película navideña. Las niñas se negaron, prefiriendo jugar con sus juguetes”.

Ante esta negativa, el esposo tomó una decisión que la hizo explotar: “se fue a la cama de inmediato. Como a las 11 de la mañana del día de Navidad. Estoy más que horrorizada. Ni siquiera puedo creer esto”, expresó con indignación quien, además, tuvo que hacerse cargo sola de las pequeñas.

Apoyan las siestas del esposo

“¿Soy yo la idiota por criticarlo, estar enojada con él el día de Navidad y por tratar de controlar cuánto duerme?”, lanzó una pregunta a su audiencia que, por extraño que parezca, se posicionó del lado del esposo.

“Dios mío, las siestas del día de Navidad son la mejor parte de la Navidad. Mis hijos van a jugar con sus con sus cosas nuevas, jugamos fútbol y dormimos la siesta en el sofá. Suenas como la razón por la que ya no celebro Navidad en la casa de mi madre”, “¿no es la siesta una parte normal de las vacaciones? Me quedé despierto hasta tarde, me levanté temprano, mi familia lo pasó mal y ahora voy a tomar una siesta”, “parece que crees que la Navidad es un procedimiento de crianza importante que debe tratarse de optimizar la construcción de relaciones entre padres e hijos. No lo es. Es un día festivo, tómatelo con calma”.

El esposo duerme la siesta todos los días, incluido los feriados dejando de lado a sus hijas. (Foto: Pexels)

Defienden el reclamo de la esposa

Pero, afortunadamente, también recibió el respaldo de no pocos: “¿tu esposo, sistemáticamente, se toma tiempo libre de familia para dormir y él es la víctima? Por favor”, “si hubiese sido la esposa, la habría crucificado. Esos dobles raseros son otra cosa”, “amiga, si hace eso todos los fines de semana y la deja con los niños durante horas, es un mal padre”.

Ante los comentarios a favor y en contra, la esposa lanzó su respuesta asegurando que el problema real son los “104 días de los fines de semana durante todo el año que pasa en la cama sin pasar tiempo con ellas... no me importa mucho que sea el día de Navidad, si esa fuera la única época del año en que lo hace, estaría bien, pero no, duerme la siesta todo el tiempo, no solo hoy”, sentenció.