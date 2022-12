Pese a que, en prácticamente todo el mundo, el COVID ha dejado de ser una pandemia, todavía hay nuevas olas de contagio, como sucede en China, pero los ciudadanos se las arreglan para seguir con sus vidas de la forma más “normal” posible, como fue el caso de una pareja de esposos quienes no quieren dejar de salir a la calle a pasear, pero, aunque usted no lo crea, lo hacen cubiertos con una lámina que los protege del contacto con los demás, por lo que el hilarante video no tardó nada para hacerse viral en Twitter.

Yendo al mercado con protección

Como si llevaran un paraguas, ambos caminan protegidos por este saco trasparente mientras se dirigen a un mercado de verduras. Sin salir de este aparato que causa las miradas de los curiosos alrededor, hacen las compran, pagan el dinero, reciben los alimentos, para luego irse caminando de lo más normal, eso sí, sin pasar desapercibidos.

Pero ¿Cómo hacen para comprar cosas si la lámina protectora los cubre totalmente? Simple, se agacha un poco para retirar la parte inferior de la misma para pagar y coger el paquete, para luego bajarlo inmediatamente y seguir su camino.

Mira aquí el video viral

Originalmente, el metraje fue compartido por People’s Daily China, pero luego aterrizaría en occidente en redes sociales como Twitter, una de estas cuentas es las de Umashankar Singh, quien describe el momento de esta manera: “tales medidas se están adoptando en China para evitar la infección por coronavirus”.

¿Es un método seguro contra el COVID?

De inmediato, miles de usuarios acudieron a la caja de comentarios para mostrar su asombro ante esta medida extrema, quizás desesperada para proteger la vida: “¿qué pasará si el coronavirus entra en el vegetal?”, “y tenemos bodas sin mascarillas”, “el rescate es necesario. Pero, al tomar las verduras después de quitar el papel de aluminio y agacharse ¿no pasará el virus? Esto es como protección contra la lluvia. El virus no es un tipo de animal grande”.