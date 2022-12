Una madre ecuatoriana vive en Canadá y hecho raíces en el país norteamericano, teniendo una linda hija, pero con serios problemas pues no puede evitar hablar inglés en casa, a pesar de que solo debe hacerlo en castellano, por lo que la pequeña, muy consternada, cree que esto se debe a que es una “gringa latina”, haciendo que su acalorado como tierno testimonio se vuelva viral en TikTok.

Vero Molina (@veromolina147) tiene a una hermosa nena con la cual ha acordado algo importante: en la casa debe hablar castellano y en la calle inglés, pero la niña tiene un inconveniente: no puede evitar hablar la lengua anglosajona dentro de su hogar, por lo que su mamá le llamó la atención por esto y todo devino en un divertido momento.

“Puedes hablar inglés fuera de la casa”, dice Vero, a lo que la menor agrega: “pero, es que no puedo controlarlo, solo español adentro”, “¿por qué no puedes controlarlo? Dime por qué”, pregunta su progenitora, a lo que ella, con su natural inocencia, replica: “porque soy gringa latina, yo tengo 2 idiomas”, respuesta que esboza con suma seriedad.

Mira aquí el video viral

La “gringa latina”

Pero, su mamá insiste con el trato hecho: “sí, por eso se habla español dentro de la casa”, “es que no puedo controlarlo... sé un idioma de acá (inglés)… no puedo controlar un idioma dentro y otro idioma afuera ¡No lo puedo controlar!”.

En otra toma, Vero pregunta a su pequeña quien sigue conflictuada: “¿ya no te gusta hablar español?”, “sí me gusta hablar español, también me gusta hablar inglés”, a lo que la madre se reafirma en su posición: “pero, en la casa hablamos inglés”, “mami, eso, eso, no es cosas en la vida, en la vida todos que son gringas latinas no pueden controlarlo”.

Aquí solo se habla español

El video ha sido todo un éxito en TikTok, pues lleva acumulando más de 15.3 millones de vistas con miles de comentarios que han caído rendidos ante los encantos de la gringa latina: “la gringa latina más hermosa del mundo”, “ningún ‘good afternoon’, aquí se habla español”, “lo mismo pasa cuando salgo de fiesta, no me puedo controlar”, “yo quiero esos problemas”, “no encuentro falla en su lógica, ella es gringa latina, qué hermosa”, “la duda que todos teníamos, qué piensan los niños bilingües”.