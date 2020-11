Caleb Anderson es un niño de 12 años que ha acaparado la atención de miles de personas en televisión y redes sociales donde ya es viral un video de YouTube , tras conocerse que a su corta edad ya fue aceptada por la prestigiosa universidad Georgia Tech, en donde planea estudiar ingeniería aeroespacial. El pequeño, que reside Georgia ( Estados Unidos ) tiene muy claro cuál es su objetivo en la vida: trabajar en la NASA.

“Creo que voy a ir a Marte y hacer más estudios, creo, y tratar de obtener mi maestría en Georgia Tech”, contó Anderson a WSB-TV. Caleb cuenta con doble matriculación en la escuela secundaria y en el Chattahoochee Technical College, y tiene como objetivo iniciar las clases en la universidad el próximo otoño.

“Luego haré una pasantía con Elon Musk, y después, probablemente, obtendré mi doctorado en el MIT. Ojalá pueda trabajar en la NASA o SpaceX”, sentencia un entusiasmado Caleb Anderson al hablar de los proyectos que ya tiene trazado a pesar de su corta edad.

Los padres del niño cuentan que diversos profesores dijeron que su hijo era excepcionalmente inteligente a una edad muy temprana. “A las 3 semanas de edad, noté que Caleb estaba tratando de imitar algunas de mis palabras. A los 4 meses estaba detectando signos básicos”, contó Claire Anderson, madre del pequeño.

“Si quieres tener éxito, tienes que hacer dos cosas. Primero, tienes que aprender a fallar. Esto también es una gran parte de ganar. Y lo segundo que tienes que tener en cuenta es que, aunque alguien diga que no puedes hacer algo, no significa que no sea posible”, son los consejos que brindó Caleb Anderson a los niños de su edad.

