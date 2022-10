Brian Johnson se ha vuelto tendencia en redes sociales como Instagram por publicar una foto cuando era adolescente comparándola con su apariencia actual, asegurando que este cambio en más de 30 años se debe a que comer, religiosamente, hígado y médula ósea de animal, razón por la cual la historia de este hombre de los Estados Unidos ha impresionado a millones.

Nuestro personaje se autodenomina como el “Rey del hígado”, y dedica sus días como canal en la mencionada plataforma virtual a promover la “vida ancestral”, consiguiendo una importante cantidad de seguidores, pero todos quedaron impresionados con la transformación que ha experimentado en el tiempo tras compartir una imagen suya cuando era mucho más joven y las terribles cosas que padeció en dicho periodo.

Recordando años de bullying

En la misma lo vemos ya luciendo músculos parado junto a una piscina, la cual describe de la siguiente manera: “retroceso al joven ‘Rey del hígado’. Esto fue tomado antes de que pudiera conducir legalmente (…) mi vida fue un infierno durante la mayor parte de mi adolescencia (y no la cambiaría por nada). Era el único de mi clase en mi escuela, para empeorar las cosas para mí era demasiado pequeño, me veía gracioso”.

Así lucía el "Rey del higado" en su adolescencia. (Foto: Liver King/Facebook)

Asimismo, insiste en que era alguien solitario: “no tenía un solo amigo y no tenía ningún concepto de autoestima. Me dieron patadas, puñetazos todos los días durante años”, en buena medida, afirma, porque no contó a su padre al lado, por lo que tuvo que “encontrar una manera de salir de ese infierno que era mi vida”.

Entonces, se dio cuenta que las cosas debían cambiar y tomó la iniciativa: “me puse fuerte, pude imponer mi voluntad. Tomé posesión y corrí hacia mis demonios. Me conduje a la confianza y creé una nueva vida para mí, una vida en la que quería vivir. Ese fue mi rito de iniciación, y me cambió y me convirtió en el cazador evolutivo, el luchador implacable, el emprendedor ancestral en serie que soy hoy. Treinta años después estoy en la mejor forma de mi vida”.

Hígado y médula ósea animal

Dicho esto, Jonhson ha obtenido éxito en redes sociales por cosas muy inusuales en nuestros días como tomar baños helado con hielo, también consumir una dieta sumamente alta en proteínas o pescar utilizando únicamente sus dientes.

Precisamente, sobre la dieta rica en proteínas, aseguró que su secreto para mantenerse en forma durante años es que come hígado crudo de animales, pero también médulas óseas; de hecho, en uno de sus más recientes videos muestra como prepara esta última.

De más está decir que este estilo de vida no solo lo practica él, también incluye a su esposa como a sus dos hijos.