Si bien TikTok suele ser el lugar más idóneo para contenido relacionado al entretenimiento, tiene sus espacios educativos, como de difusión de información, tal y como sucede con el siguiente video que se hizo tendencia que tiene como protagonista a la Biblioteca Municipal de Praga, República Checa, la cual recibe más visitas y turistas una vez que su belleza se diera a conocer en esta red social, principalmente, por su fascinante “Torre de Libros”.

El atractivo de la Biblioteca de Praga

Esta obra de arte lleva por nombre IDIOM, la misma que está ubicada en el vestíbulo de la biblioteca que se encuentra en la Plaza Marianske de la capital checa, siendo este edificio uno de los más hermosos de esta ciudad.

En ese sentido, la responsable de prensa de esta institución, Lenka Hanzlíková, nos cuenta un poco de la historia del lugar: “El edificio de la Biblioteca Municipal de Praga fue construido en 1928, por lo que es bastante antiguo, pero aún sigue siendo fascinante. No es solo una biblioteca, no solo se hizo para conservar libros, fue pensada, especialmente, para las personas”.

“Es un lugar animado, con una parte dedicada a la biblioteca, una zona para eventos culturales y los apartamentos de la Alcaldía. Todo fue construido bajo la óptica de representar el saber y el conocimiento (…) por ejemplo, las estatuas que se encuentran a la entrada simbolizan cada una un arte distinto. En el interior, se puede ver vidrieras representando el deporte. Cada detalle y elemento de la decoración ilustra el conocimiento humano”, explicó.

¿Cuántos libros conforman la “Torre de Libros”?

Sin embargo, recientemente, con el auge de las redes sociales, lo que llama la atención de miles es lo que hay dentro de la biblioteca, pues en ella encontramos la “Torre de Libros”, bautizada como IDIOM, la cual está formada por más de 8 mil libros apilados de manera ascendente, pareciendo no tener fin.

¿Quién creó la “Torre de Libros”?

Una vez que esta obra de arte se hiciera viral en TIkTok, se conoció que fue creada por el eslovaco Matej Krén, siendo presentada por primera vez en 1995 en la ciudad brasileña de Sao Paulo, pero recién encontró su hogar definitivo en Praga durante 1998.

“Idiom” del artista Matej Kren en la Biblioteca Municipal de Praga es una instalación de arte donde cientos de libros están apilados en una torre cilíndrica. Los espejos colocados en la parte inferior y superior dan a la obra la ilusión de ser infinita



pic.twitter.com/B0mhovgHLb — El Lector (@LiteraturayMas_) October 31, 2021

Atractivo turístico de TikTok

Es tan impresionante a los ojos de cualquiera que le valió aparecer en la revista Science; sin embargo, pese a no figurar en las guías turísticas tradicionales Lenka Hanzlíkova afirma que sí tiene una gran recepción entre los usuarios de TikTok, al punto que ha conseguido más de 43 millones de reproducciones lo que, como era de esperarse, ha sido una importantísima publicidad.

“Se encuentra aquí gracias al trabajo de la antigua directora, fue quién la compró. Es una gran atracción turística por derecho propio. Pienso que es popular porque es especial. El aspecto exterior y el interior no es el mismo, eso es lo que crea curiosidad. Para comprenderla es necesario mirar su interior más de una vez. (para mí) esta obra representa el alcance infinito del saber del ser humano, que está simbolizado por 8 mil libros apilados”, confesó.

Conservando la “Torre de Libros”

Sin embargo, la Torre no está exenta de problemas, principalmente, producto del paso del tiempo, lo que ha provocado que se hunda unos 10 centímetros. A esto hay que aumentarle el flujo de turistas, pues algunos no muestran el respeto que merece, donde no pocos se apoyan con tal de sacarse una foto, pero también otros han intentado robar alguno de los libros que la conforman.

Estos factores en su conjunto han llevado a que el IDIOM se encuentra en malas condiciones, por lo que se tomó la decisión de desmontarla para darle mantenimiento, así como una reconstrucción integral, proceso que coincidirá con la renovación total del edificio de la Biblioteca Municipal de Praga.