Sin lugar a duda, los puestos de trabajos más solicitados en diversos países son de atención al cliente. Este tipo de labor consiste en que un empleado, sea hombre o mujer, debe interactuar con diversas personas para tratar de vender un servicio o un producto. En la mayoría de casos, no han tenido agradables experiencias cumpliendo este puesto y el caso viral que te contaré en esta oportunidad, no ha sido la excepción. La joven procedente de España usó su cuenta de TikTok con la finalidad de desahogarse.

Itsasne Capapé trabaja de cara al público dos veces por semana y, a pesar de laborar pocos días, le resulta frustrante cumplir esa responsabilidad porque “debe soportar muchas cosas” por parte de aquellas personas que atiende en su empleo.

“A nosotros nos están pagando por desempeñar un oficio o una función, no para aguantar a gente que no tenemos que aguantar. Es que es muy fuerte lo que callamos”, fueron las palabras de la creadora de contenido.

La española explica que existen personas que no tienen buen trato con los trabajadores al momento de realizar un pedido; además de no brindar un saludo ni un gracias por el servicio que proporcionan. Cuando recordó su experiencia, no pudo ocultar su fastidio por este tipo de acciones de los clientes.

“¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? Cultívate un poco porque no tiene sentido que vayas a un comercio y no digas hola o buenos días, pero que encima no hables. ¿Qué te pasa?”, dijo.

También considera que aquellos jóvenes que desempeñan esta función tienen que prepararse mentalmente para lidiar con dichas “situaciones” y no dudó en felicitarlos, pues cree que no es fácil soportarlo de manera diaria. Además, explicó que algunos empleados suelen estar afectados emocionalmente por este tipo de interacciones.

Sus palabras obtuvieron apoyo

Esto fue suficiente para que una cantidad aceptable de usuarios de TikTok se identifiquen. Se aprecia comentarios como “8 años llevo y cada vez tengo menos fe en la humanidad”, “Un plus de paciencia nos tendrían que dar”, “Hay una falta de educación brutal”, “Hay una gran cantidad de tontos”, “Del 100% de trabajadores, el 15% abandona el primer día y el 35% a los pocos meses”, entre otros.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar, visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.